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    百萬人次瀏覽！賣場停車場上演「開門活春宮」 警方要查了

    彰化縣一家賣場停車場的休旅車後車廂半開，有2人公然在車內上演「活春宮」，影片PO出引發200多萬人次瀏覽。 情境圖，與新聞事件無關。（記者湯世名攝）

    彰化縣一家賣場停車場的休旅車後車廂半開，有2人公然在車內上演「活春宮」，影片PO出引發200多萬人次瀏覽。 情境圖，與新聞事件無關。（記者湯世名攝）

    2025/02/26 21:06

    〔記者湯世名／彰化報導〕情慾難耐？有網友今天（26日）在網路發布一段影片，彰化縣一家賣場停車場的休旅車後車廂半開，有2人公然在車內上演「活春宮」，影片PO出引發全台247萬人次瀏覽，原PO指在停車場打砲還不關車門很瞎，「不是所有人都想看小蛋蛋晃來晃去」。賣場強調將把該車影片向警方通報，警方則表示此舉若查證屬實，將依社會秩序維護法偵辦。

    這段在threads上面發布的影片顯示，當原PO來到賣場停車場時，突然看到1輛休旅車後方的車門半掩，竟然露出1個男性的臀部，賣力的在進行「活塞運動」。影片曝光後引發網友熱議。

    網友說，哥追求的是一份野外刺激感，你各位不懂啦；還有人說，上回好像在另一家賣場也有看到同型的休旅車；還有網友說，大街小巷揪來看，「全台灣現在都想知道後續」。不過也有網友不解說，看影片好像是男男？有誰可以出來解釋一下嗎？

    該家賣場人員向記者表示，他們會加強賣場安全等相關管理，並善意勸導，避免類似情形再度出現；由於影片已顯露出休旅車車牌號碼，因此他們也會將影片交給轄區警方，由警方來偵辦。

    警方則表示，在公共場合公然進行此種行為，已違反社會秩序維護法的妨害風化，將在接到賣場通報後展開偵辦。

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