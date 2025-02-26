屏東慈鳳宮董監事改選掀波 董事長陳明順：將對不實指控提告

屏東慈鳳宮董事長陳明順對不實指控將提出告訴。（記者葉永騫攝）

2025/02/26 19:17

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東慈鳳宮董、監事即將改選，造成董事之間不合，互指對方不是，董事長陳明順今天帶領當權派董事說明，反對派董事質疑LED燈採購及文化大樓等議說明，出示相關會議紀錄澄清，所有事情都禁得起檢驗，對於不實指控將提出誣告及誹謗告訴。

董事李謹說，委託裝設LED燈是第四屆第四次臨時董事會出席董事一致舉手通過，當時余文進、鄭明斌等反對派董事都有出席並同意此案，議價採購還是由黃福財董事負責，現在竟反過來指責過程不透明，是刻意抹黑？所謂買票一說，則是斷章取義、刻意誤導抹黑。

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副董事長顏明德說，文化大樓是上屆董事會發包，余文進董事負責監工，余文進提議對廠商提告，並要求負責修繕，目前仍在訴訟中，董事長授權余文進竟被反指能力不足，這是刻意抹黑。

陳明順說，慈鳳宮董事選舉向來公開透明，反對派董事連自己舉手贊成通過的決議都能說是違法決議，胡亂提告，董事會原本秉持媽祖大愛選擇隱忍，但這些人竟然變本加厲，公然抹黑慈鳳宮董事會有黑道介入及貪贓枉法，已嚴重影響慈鳳宮媽祖廟的聲譽，因此不再姑息，將委由律師提告出誹謗及妨害名譽告訴捍衛慈鳳宮及董事會聲譽及清白。

屏東慈鳳宮當權派董事力挺董事長陳明順，將對不實指控將提出告訴。（記者葉永騫攝）

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