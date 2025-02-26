包庇殯葬業者違法修墓 北市巡墓員圖利罪判2年

台北市殯葬處前巡墓員圖利違規修墓喪家，陳男被判2年徒刑。圖為消防局在陽明山第一公墓舉行防災演習，與新聞事件無關。（資料照）

2025/02/26 18:39

〔記者張文川／台北報導〕台北市政府殯葬管理處退休巡墓員陳健郎，任內被控圖利其鄭姓妻子所開的一方禮儀公司，未舉發掘骨、修墓的違規喪家，還透過造墓業者邱垂港居間聯繫，包庇一方禮儀承攬殯葬案，使葛姓喪家免受3萬元起跳的違規裁罰，台北地院考量認罪且犯罪所得低於5萬元，今依貪污圖利罪減刑輕判陳男2年徒刑，共犯業者邱男判1年9月、緩刑4年。可上訴。

合議庭並宣告陳男褫奪公權2年、沒收犯罪所得7800元，邱男褫奪公權1年、緩刑條件為支付國庫5萬元；葛姓喪家也被依參與人身分沒收3萬元不法利益。

請繼續往下閱讀...

判決指出，一方禮儀公司承攬葛姓喪家的合葬及修墓費用，收取10萬7600元，扣除成本後，陳健郎獲得不法利益7800元、邱垂港不法獲利1萬元，未事先申請修墓的葛姓喪家獲得免受3萬元違規罰單的利益。

陳健郎自2018年1月起與妻共同經營一方禮儀公司，由陳在幕後實際操控，與邱垂港合作承攬姓喪家的修墓生意，明知葛家未事先申請修墓，仍包庇違規情事，使葛家免受違規裁罰。

檢警調查，葛姓喪家的母親過世後，晚輩為使母親與早年辭世的父親合葬，未經申請即於2018年10月間重修父親墓地，並將父母合葬於非屬公墓的「龍崗墓園」。

依殯葬管理條例規定，未經申請取得起掘許可，不得起掘、遷葬，違者可裁罰3萬至15萬元罰鍰。巡墓員陳男負責舉發此類違規行為，明知此情卻不舉發，從中圖利自己與他人，觸犯圖利罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法