賠大了！資收場負責人養狗肇事害死騎士 判賠237萬

新北市柯姓資源回收場負責人飼養的狗衝出馬路，和女騎士碰撞，導致女騎士傷重死亡，高院判柯男應賠償家屬237萬多元。（記者楊國文攝）

2025/02/26 18:04

〔記者楊國文／台北報導〕張姓女騎士騎機車經過新北市一家資源回收場前，回收場柯姓負責人飼養的虎斑色狗突然衝出，和張女衝撞，致人車倒地，張女傷重不治，張家提告後，一審依過失致死罪判柯男2年徒刑，可上訴，民事賠償部份，高等法院維持一審判決結果，今仍判柯男應賠償237萬元。可上訴三審。

判決指出，2019年7月1日上午8時10分，張姓女子騎普通重型機車行經新北市永和區環河東路3段一處堤外道路附近，一家資源回收場飼養的虎斑色狗突然從草皮中竄出，並快速橫越馬路，與張女的機車發生碰撞，致人車倒地。

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張女因受嚴重衝撞，受有創傷性蜘蛛膜下腔出血併腦水腫、多處顱骨骨折併頸動脈撕裂出血，右側脛骨開放性骨折等傷害，雖緊急送醫仍不治。

張母指控肇事虎斑狗是資源回收場柯姓負責人飼養，應負起過失致死責任，提出過失致死罪告訴。新北地院審理後，依過失致死罪判柯男２年徒刑，可上訴。

民事求償部份，張女母親主張，柯男未看管約束飼養的虎斑色狗而肇事，造成女兒張女死亡，提告柯男賠償包括喪葬費、醫藥費、法定扶養費、精神慰撫金等287萬元。

新北地院審理時，柯男指稱，他並非動保保護法所稱的飼主，該肇事的虎斑色狗並未植入寵物晶片，並非他依法登記的寵物，另稱，他飼養的狗是黑色，並非虎斑色，該虎斑色狗是流浪太，頂多曾餵食過它，無賠償責任。審理期間，張母因死亡，由兒子繼承訴訟。

不過，新北地院審理認定，柯男是肇事狗的飼主，應負起賠償責任，判決柯男應賠償237萬多元。全案上訴高等法院。

高院審理時，依據柯男的多位客、鄰居、員警證詞，認定肇事的虎斑色狗確為柯男飼養，平時被關在資源回收場大門右邊的白色狗籠，且車禍事故發生後，柯男也在現場照料受傷的虎斑色狗，對張女死亡有賠償責任，仍判柯男應賠償237萬多元。

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