像冰棒一樣硬！前金管會副主委鄭貞茂 偷吃人妻判賠25萬元

前金管會副主委鄭貞茂，曾擔任陽明海運董事長。（資料照，記者王憶紅攝）

2025/02/26 17:55

〔記者張文川／台北報導〕曾任金管會副主委的台新投信董事長鄭貞茂，驚爆外遇偷吃張姓人妻，被張女的陳姓丈夫提告求償650萬元，台北地院根據「我們就是色色的情侶、像冰棒一樣硬、喜歡被夾緊」等一連串鹹濕LINE對話紀錄，認定鄭貞茂侵害陳男的配偶權，判鄭貞賠償25萬元。

62歲鄭貞茂於2016年11月至2018年7月擔任金管會政務副主委，曾任全國農民金庫總經理、陽明海運董事長，去年9月轉任台新投信董事長。張女是已婚13年、育有一對子女的農民金庫行員，鄭貞茂曾是她的直屬長官，但鄭離職後，去年才被陳夫發現與其妻有染。

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陳姓人夫指控，鄭貞茂於2024年起與妻子頻繁互傳親暱示愛訊息，還有露骨的生殖器照片，一同出遊且拍攝親密合照，發生多次性行為，逾越交友分際，破壞婚姻及家庭生活圓滿。

陳男提出妻子與鄭之間的LINE對話紀錄，鄭去年3月傳訊給張女表示「睡前先親一下」、「我最愛你」、「我們的甜蜜時光是我每天動力的來源，我愛你」、「頂住我麻（勾住脖子）」；張女回以「慾火燃燒」、「我們就是色色的情侶」，鄭再答稱「下回再搖弟弟給你看」，張女回覆：「（咬咬貼圖）舔、吸，你喜歡」，鄭再回「非常喜歡」。

幾天後，鄭又傳「小雞很快長大」，並傳送他下體勃起的照片說「晚安，明天見，寶貝」，張女同日回傳鄭親吻她臉頰的出遊合照，雙方對話內容還充斥著「像冰棒一樣硬」、「弟弟喜歡冰冷的感覺也喜歡被夾緊」、「讓我撲倒你」、「快來吸我弟弟」、「我很容易被你征服」等鹹濕用語。

鄭貞茂答辯說，LINE對話是朋友間的玩笑言語，並未與張女發生性行為，也未逾越朋友關係，他不知道張女已婚，沒有侵害配偶權的主觀故意或過失，且對方請求金額650萬元也過高。

台北地院法官審理後認定鄭貞茂明知張女已婚，仍與張女親密互動，程度已逾越一般普通朋友交往的分際，不為社會通念所能容忍，已達破壞夫妻共同生活圓滿安全及幸福的程度，不法侵害陳男的配偶身分法益，情節重大。

但法官也認為，「像冰棒一樣硬」等煽情對話，僅能證明2人之間以言語交流性感受受，無從證明雙方有實際發生性行為。審酌後判決鄭應賠償陳男25萬元。兩造都可上訴。

台新投信新任董事長鄭貞茂（右）。（資料照，記者王孟倫攝）

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