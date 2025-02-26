新光三越氣爆罹難樓管告別式 盧秀燕訪日未出席、副市長代致意

台中新光三越氣爆後，中市府指出，持續提供協助。（市府提供）

2025/02/26 18:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越2月13日發生氣爆釀4死38傷，其中兩名罹難樓管今分在新竹及台中舉辦告別式，台中市長盧秀燕因出訪日本，委請2名台中市副市長黃國榮與鄭照新各代為前往致意，民政局長吳世瑋指出，還有部份傷者就醫中，市府團隊持續關懷。

吳世瑋另指出，氣爆事件發生迄今近2週，其中澳門一家釀2死5傷，家屬20日已低調舉辦告別式，相關傷者及家人今已搭機返澳；新光三越2名罹難樓管，市長盧秀燕另各在14及23日前往靈前捻香並慰問家屬；今日兩名罹難樓管各舉辦告別式，則由副市長黃國榮及鄭照新各率民政局及公所同仁出席告別式，表示市府哀悼之意。

請繼續往下閱讀...

吳世瑋另說，氣爆事件大部分傷患當日即送往中港澄清、林新及中國附醫等3醫院，民政局立刻責請醫院轄區的區長及公所同仁派駐醫院協助傷患及家屬，對於仍在住院的傷者，市府會持續提供關懷，至於傷勢較輕自行就醫出院或已陸續出院的傷者，雖然傷勢不嚴重，但仍感受到驚恐與不安，市府除請在地區長代表到府致贈慰問金外，也會以電話關懷後續復原狀況。

此外，此次氣爆事件不僅對傷者及其家屬造成影響，也讓許多目擊者與市民感到驚恐與不安， 對此，市府衛生局已設立心理關懷窗口（24小時免付費安心專線：1925、台中社區心理衛生中心專線：04-25155148，由專業心理人員提供諮詢與支持，協助市民與傷患度過心理創傷。

法制局與勞工局另聯合提供專案法律諮詢服務，維護被害人求償及勞動權益，被害人可完整填寫簡易問卷調查表，或撥打（04）22289111轉23603，市府由專人通知並安排諮詢服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法