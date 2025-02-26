中資貨輪「宏泰」涉灰色行動 南檢國安層級偵辦

多哥籍中資貨輪「宏泰」疑似故意拖錨破壞台澎第三海纜，涉違《電信管理法》，海巡署將其押返安平港，台南地檢署已國安層級偵辦。（海巡署提供）（記者王捷攝）

2025/02/26 20:03

〔記者王捷／台南報導〕中資背景的多哥籍貨輪「宏泰」，疑似故意拖錨破壞「台澎第三海纜」斷裂，該電纜能輸送電力、網路通訊，是國內重要基礎建設，海巡署懷疑是中國刻意安排的「灰色行動」，台南地檢署已針對各種疑點要求海巡補強證據，目前將以「電信管理法」啟動國安層級偵辦，相關人員處分預計在晚間有結果。

25日凌晨，海巡署接獲中華電信報案「台澎第三海纜」在將軍漁港西北方6浬處發生斷裂，海巡人員前往現場時，發現多哥籍「宏泰」貨輪長時間下錨滯留，隨即廣播驅離並持續監控。

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當下，海巡人員查看「船舶自動識別系統AIS」時，「宏泰168」貨船匿名為「宏泰58」，試圖隱藏真實船名，因此立即遂調派「國艦國造」計畫的成果、配有武裝的「旗津艦」與巡防艇增援，當天中午將「宏泰」輪押返台南安平港。

「宏泰」在將軍漁港附近滯留3天、匿名船身識別訊號，還有對於海巡人員的7次廣播驅離警告置若罔聞，讓海巡署懷疑，海纜被破壞不是單純的意外，而且在斷纜後，「宏泰」迅速往中國方向航行，疑似預謀行動。

上個月，喀麥隆籍貨輪「SHUNXIN39（音譯順興39）」也拖斷基隆港外海的國際海纜，25日台澎海纜又被拖斷，海巡人員認為，台澎第三海纜是台灣與澎湖間的重要電力與通訊基礎設施，若海纜遭破壞，可能影響政府與軍方通訊、國際聯繫，甚至導致「孤島效應」，嚴重衝擊國家安全，不排除這是中國「灰色行動」戰術。

南檢表示，宏泰貨輪違反「電信管理法」第72條，如果故意破壞海纜，可處1年以上7年以下徒刑，併科1000萬元以下罰金，要是危害到國家安全或社會安定，刑責會加重至3年以上10年以下徒刑，併科5000萬元以下罰金。

若造成更嚴重損害，可加重刑期二分之一。例如影響軍事通訊或公共安全，致死亡者最高可處無期徒刑，而且這個法規也處罰未遂犯。

檢方強調，現行刑法中的公共危險罪與毀棄損壞罪，無法全面涵蓋海纜破壞的特殊情境，所以才會在2023年通「電信管理法」72條，將過失行為及未遂行為都納入處罰範圍，以確保台灣資通訊安全，防範潛在風險。

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