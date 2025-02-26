男帶智能障礙友一同性侵嚴重心智障礙鄰女 判刑8年半

酆姓男子帶有中度智能障礙之友人，共同性侵具更嚴重之中度智能障礙的鄰居女子，被苗栗地方法院判刑8年6個月。（資料照）

2025/02/26 17:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣酆姓男子帶同具有中度智能障礙之友人阿偉（化名），前往有更嚴重之中度智能障礙的鄰居女子小花（化名）家中，給小花看A片，問「要不要一起那個、要不要放進去裡面」；小花拒絕，慘遭2人共同性侵。酆男被苗栗地方法院判刑8年6個月。

判決指出，酆男與阿偉及小花為鄰居，酆男也知道阿偉、小花都是中度智能障礙之人，且小花更較阿偉嚴重。酆男於2022年10月間某日晚間，與阿偉前往小花家，2人先拿手機撥放A片給小花看，問小花「要不要一起那個、要不要放進去裡面」。

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小花當場說「不要」，予以拒絕。不料，酆男竟強行脫下小花的褲子，對小花性侵得逞，阿偉也跟做。因小花於2023年間產下一名父不詳的子女，經社工協助會談出養議題時，小花才談及曾遭酆男、阿偉性侵一事，報警將2人送辦。

酆男否認有與阿偉共同性侵小花，他的辯護人也辯稱，案發當日酆男僅陪同阿偉散步至小花住處外即離去，未對小花為性交行為，並認為小花應有因其智能障礙，致將他人之違法行為誤為酆男與阿偉行為之情形。

但法官依據阿偉於審理中所坦認他和酆男有性侵小花，且證述過程與小花指控及檢警調查相符。法官認為，酆男所辯，為卸責之詞，不予採信。

法官審酌酆男為智識健全之成年人，為滿足一己性慾，竟帶同具有中度智能障礙之阿偉，去性侵具有更嚴重之中度智能障礙、自我保護能力不足的小花，且均否認犯行，依二人以上共同對心智缺陷之人犯強制性交罪，判處酆男有期徒刑8年6月。

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