誣指民進黨出8位數爭立院龍頭 北院判名嘴黃揚明頭版刊登啟事

媒體人黃揚明。（圖翻攝自黃揚明臉書）

2025/02/26 16:12

〔記者張文川／台北報導〕立法院去年正副院長選舉後，媒體人黃揚明公開指稱「民進黨開出八位數字利益，爭奪立院龍頭」，民進黨認為黃的說詞純屬子虛烏有，嚴重傷害黨的名譽，提告求償100萬元並要求登報刊登勝訴啟事；台北地院今判決黃揚明雖免賠金錢，但須負擔在自由時報頭版，刊登4.5X9公分的勝訴啟事費用1天。可上訴。

黃揚明於去年2月初在臉書發文表示，「立法院長選後，立法院內傳出有綠營人士（也可能如綠白破局的模式，是所謂不同管道的代理人、民間熱心人士）在選前對特定藍委，開出8位數以上的利益條件，期待特定藍委能鬆動立場，但在國民黨團下令分組強制監票、亮票的命令一下，就不存在跑票空間。」

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民進黨去年2月5日嚴正指出，關於黃揚明指稱的上開謠言，相關情事經了解後，純屬子虛烏有，認為黃揚明未盡合理查證義務，後續引發其他政論名嘴引述該言論，嚴重傷害本黨名譽，民進黨已提告追究其法律責任，求償100萬元，勝訴後將由本黨捐作公益使用。

黃揚明挨告後聲明指出，他的言論重點在於院長選舉前有各種傳言、故事，這段「八位數利益」傳言的真實性，當然有待進一步查證，強調並非他憑空捏造想像。

案經台北地院審理1年，今天宣判，認定黃揚明所言確已損及民進黨名譽，有正式公開澄清的必要，判黃揚明雖無須賠款，但應負擔民進黨自行在自由時報全國版頭版，刊登不小於4.5公分乘9公分的勝訴啟事一日的費用。

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