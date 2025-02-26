苗檢、海巡協力搗破製毒工廠 成功阻攔7萬包毒咖啡流入市面

苗栗地方檢察署與海巡署協力破獲製毒工廠，查扣之毒品原料估計可製成約7萬包毒咖啡，市值高達3500萬元，成功阻止大量毒品流入市面。（苗栗地方檢察署提供）

2025/02/26 16:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕53歲温姓男子在苗栗縣通霄鎮一處三合院涉嫌製毒，被苗栗地方檢察署與海巡署協力破獲，查扣之毒品原料估計可製成約7萬包毒咖啡，市值高達3500萬元，成功阻止大量毒品流入市面。全案經苗栗地檢署偵結，認温男涉犯製造、持有第三級毒品等罪嫌，提起公訴。

苗栗地檢署檢察長林映姿表示，毒品犯罪對社會危害甚深，苗檢將持續結合警政、海巡、調查等多方緝毒能量，強化情資交流，針對製毒、運輸、販賣等各環節展開全面性打擊，展現執法機關查緝毒品之態度及堅定決心，自源頭防止毒品流竄市面，消弭製造毒品歪風，俾建立無毒、幸福及安居樂業之社會。

請繼續往下閱讀...

海巡署新竹查緝隊於偵辦毒品案時，發現温男涉嫌製毒，並查出他刻意選擇苗栗通霄地區鄰台61線西濱快速道路旁的三合院為製毒工廠。經苗栗地檢署檢察官曾亭瑋指揮偵辦，於去年8月間將此製毒工廠搗破。

專案小組共查扣第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（毛重36.84公斤）、先驅原料第四級毒品2-溴-4-甲基苯丙酮（毛重164.86公斤）、製毒設備等物，並當場逮捕在場之温男，並經檢方聲押獲准。

檢方指出，查扣之毒品原料估計可製成約7萬包毒咖啡，市值高達3500萬元，此案查緝結果成功阻止大量毒品流入市面，對社會治安有重大貢獻。

全案偵結，檢方認温男涉犯毒品危害防制條例第4條第3項之製造第三級毒品罪嫌及犯同條例第11條第5項之持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪嫌，於去年底提起公訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法