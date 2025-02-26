中聯公司勾結污水處理廠偷排23萬噸廢水爽省1億 經理等10人起訴

中鋼子公司中聯資源公司勾結污水處理廠，偷排23萬噸廢水爽省1億處理費。（翻攝中聯公司網站）

2025/02/26 16:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中鋼集團旗下子公司中聯資源公司，為了節省排放污水的處理費，利用夜間或假日偷排污水，再勾結經濟部臨海林園大發產業園區聯合污水處理廠人員，掌握不定期稽查時間調整污水排放量，藉此省下1億1589萬元的污水處理費，雄檢偵結後依詐欺等罪起訴中聯公司李姓經理等10人。

高雄地檢署指出，中聯資源公司高雄廠及臨海廠主要業務為水淬爐石相關原料及產品的儲存、加工及運輸，因水淬爐石在處理及堆置過程中，會產生廢水pH值約10至12，鹼度過高，依規定要將廢水收集後，進行酸鹼中和處理至放流標準後，再經納管口排放至經濟部高雄臨海林園大發產業園區聯合污水處理廠。

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中聯公司明知公司廢水處理設施嚴重量能不足，高雄廠及臨海廠實際處理水量均遠超過核可標準，其中高雄廠更早已難將廢污水中和處理至合格排放標準，竟利用夜間或假日調整水措設施偷排pH超標的廢污水，並於日間調整納管口水質，應付抽檢及調整流量表等方式進行規避。

檢調獲報展追查，去年10月起展開搜索約談行動，陸續帶回中聯公司李姓經理、朱姓領班等人，複訊後向法院聲押獲准；檢調清查，中聯公司自2020年1月至2024年9月30日，高雄廠逃漏的pH值異常處理費及基本處理費達1億1586萬餘、臨海廠逃漏基本處理費為12萬餘元，換算下來已有超過23萬噸廢水流入大海污染海洋，偵結後依詐欺等罪起訴李姓經理等10人。

此外，檢調還查出，污水處理廠蔡姓技術員把不定期稽查時間洩露給中聯公司，幫助公司躲避稽查，但因檢方查無雙方有利益來往，因此無法構成貪污罪，偵結後依洩密罪起訴蔡姓男子。

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