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    台中新光三越氣爆一家7口2死5傷 重傷2歲女童搭醫療專機返澳門

    新光三越13日嚴重氣爆造成4死多人重傷，其中澳門一家7口被氣爆物砸中釀2死5傷。（記者蔡淑媛攝）

    新光三越13日嚴重氣爆造成4死多人重傷，其中澳門一家7口被氣爆物砸中釀2死5傷。（記者蔡淑媛攝）

    2025/02/26 15:49

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕新光三越台中店13日嚴重氣爆造成4死37輕重傷，其中澳門籍一家七口四代祖孫路過遭氣爆掉落物砸中造成2死5傷，其中祖父母不幸身亡，2歲孫女頭部重創開刀，生命徵象穩定，昏迷指數3分，今天在父母陪同下已搭乘醫療專機返澳，骨折受傷住院的24歲叔叔與85歲曾祖母，也和家人帶著祖父母骨灰一同搭客機返澳。

    2歲女童因頭部重創，嚴重腦傷，當天轉院至中國醫藥大學附設醫院緊急開顱減壓手術做腦壓監測，並使用低溫療法，治療後腦壓持續降低，目前昏迷指數3，由於這幾天腦壓已降到正常值，血壓、心跳等生命跡象都維持穩定，可離院2、3小時移動，評估可搭機返澳，今天移除腦壓監測器，暫時取出的顱骨還未放回，一併與女童送回澳門，父母離院前也向照護醫護說謝謝，感謝多日全力救治。

    澳門籍鄧姓一家4代7口到台中旅行，13日路過新光三越要到大遠百的鼎泰豐用餐，遭氣爆掉落物高處墜落砸中，祖父母死亡、2歲孫女頭部重創，父母當時手腳挫傷，抱著女童由善心人士駕車送醫，叔叔臉部、手臂骨折，曾祖母左側肋骨、手臂骨折，兩人手術後傷勢穩定，19日也從澄清中港分院轉至中國附醫，方便一家人照顧。

    家屬20日低調為祖父母舉辦告別式及火化，送別至親，並低調婉謝官員致哀，倆人骨灰今日也由家人捧著搭機返回澳門。

    澳門鄧姓一家7口路過新光三越被氣爆物砸中，造成2死5傷，祖父母死亡，2歲孫女頭部重傷。（民眾提供）

    澳門鄧姓一家7口路過新光三越被氣爆物砸中，造成2死5傷，祖父母死亡，2歲孫女頭部重傷。（民眾提供）

    澳門2歲女童遭氣爆物高處掉落砸中，在父母護送下由熱心駕駛緊急送到醫院救治。（民眾提供）

    澳門2歲女童遭氣爆物高處掉落砸中，在父母護送下由熱心駕駛緊急送到醫院救治。（民眾提供）

    台中市新光三越百貨嚴重氣爆釀死傷。（民眾提供）

    台中市新光三越百貨嚴重氣爆釀死傷。（民眾提供）

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