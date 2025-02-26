台中女騎士撞轎車嗆「沒錢賠啦」 躺馬路威脅要給車撞

林女跑到路中央，彎身躺在小貨車前馬路上（圖中），令小貨車駕駛看傻眼。（記者張瑞楨翻攝社會事新聞影音）

2025/02/26 15:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓女子昨天（25日）下午騎機車，行經公益路時，撞上路旁停車格內的轎車，轎車車窗玻璃與後照鏡損壞，不料，林女雙手一攤說，「我沒錢賠啦」，車主報警時，林女更上演鬧劇，跑到路中央攔下一輛小貨車，躺在小貨車前方馬路上，威脅要給車撞，警方馳抵時，她才起身中止這場鬧劇，警方發現她沒喝酒，但四肢多處擦傷，目前仍釐清肇事原因與責任。

中市警局第一分局調查，36歲的林女，騎乘機車於上述時沿公益路外側車道，往台灣大道方行駛，至西區公益路與台灣大道路口旁，不明原因撞上路旁停車格內靜止的轎車，車主是許姓男子，他目睹車禍，上前詢問林女肇事之因。

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不料，林女卻說，「我沒錢賠啦」，見車主許男要報警，她上演鬧劇，跑到路上趴在1輛等候紅燈的小貨車擋風玻璃，之後更乾脆躺在小貨車前方的馬路上，車主聽到她說，她威脅要給汽車撞。

警方與救護車馳抵，林女才起身中止鬧劇，她告訴警察，「來找我做筆錄，快來做，我碰到他的車（指撞到許男的轎車）」，小貨車司機也很不滿指控說，林女跑到他的小貨車前方，整個人趴在小貨車上（擋風玻璃處）。

警方發現雙方酒測值都是零，林女沒喝酒，四肢擦挫傷，119救護車雖到場，但林女不就醫，全案經蒐證後，交由鑑定單位或法院釐清肇事原因。

林女躺在小貨車前馬路上（圖右），讓轎車車主與小貨車駕駛看傻眼。（記者張瑞楨翻攝社會事新聞影音）

警察馳抵現場，林女（圖前左方）才起身中止鬧劇。（民眾提供）

警方發現林女（圖左）四肢擦挫傷，但她不就醫。（警方提供）

被林女撞上的轎車，車窗玻璃與後視鏡毀損。（警方提供）

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