7旬翁加入Line投資群組買股票 警阻詐保100萬積蓄

台中一名詹姓男子（左）誤信投資群組代操股票高獲利，前往銀行提領100萬元要面交，所幸員警獲報及時阻詐，保住積蓄。（記者陳建志翻攝）

2025/02/26 15:46

〔記者陳建志／台中報導〕台中70多歲詹姓男子，日前加入LINE投資群組，一名陌生網友攀談，表示可以代操股票，要求提款100萬元，詹男信以為真前往銀行提款，行員詢問用途察覺有異報案，員警趕到時詹男一度表示要修繕房屋使用，員警拆穿是詐騙，詹男才恍然大悟幸運保住100萬積蓄，特別買水果到警局感謝。

這名詹姓男子，近日到大里區玉山銀行臨櫃提領100萬元，行員詢問提款用途時，卻說詞反覆，引起行員懷疑並通知警方協助。

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霧峰分局國光派出所警員王思潔和陳榮秋獲報趕到銀行，詢問詹男提款用途時，他表示要修繕房屋，但無法提供相關工班紀錄或契約。警方研判這是詐騙集團的標準手法，告知詹男相關案例後，他才意識到自己差點被騙。

詹男這時也才吐實，表示日前加入一個LINE投資群組，認識了一位陌生網友，對方稱可以幫忙代操股票，並要求先提款，因信以為真，立刻前往銀行提款，並與詐騙集團約定面交取款，所幸警方及時阻詐，保住了他的100萬元積蓄；詹男感謝警方及銀行行員的幫助，特地送上水果表示感謝，並感激警方避免憾事的發生。

霧峰分局呼籲，歹徒進行假投資博奕網站詐騙，均先透過LINE、Facebook、Instagram等社群軟體，向不特定人士搭訕，散佈「高投報率」投資廣告訊息，吸引不知情民眾進行投資。警方提醒，民眾應慎選投資管道，需特別注意避免投資標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號的商品，更勿輕信網友口耳相傳等來路不明的投資管道，以免上當。另外，於線上博奕網站從事客服人員或參與賭博行為，恐涉及刑法賭博罪嫌，提醒民眾提高警覺，避免觸法。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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