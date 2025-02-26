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    毒蟲開車拒檢 新北警破窗逮人查扣喪屍菸彈

    警方祭出強制力破窗逮人。（記者徐聖倫翻攝）

    警方祭出強制力破窗逮人。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/02/26 15:04

    〔記者徐聖倫／新北報導〕49歲鍾姓男子前日凌晨開車行經新北市泰山，遇到保安大隊臨檢，鍾男被警查出是毒品通緝犯後，當場拒絕開窗，警方只好破窗抓人，還在車上搜出33顆喪屍菸彈、1包安非他命，警詢後將其送辦。

    據悉，新北市保大員警是於前日凌晨1時許，在泰山區新五路一段進行臨檢勤務，鍾男開著向朋友借來的奧迪高級轎車行經此地，警方依規定將其攔停，清查證件後發現鍾男是通緝犯身分，隨即要求其下車，不料鍾男拒絕並關上車窗拒不配合。

    警方見狀，先用2輛警車一前一後卡住鍾男去路，接著拿出破窗器擊破車窗，強硬將鍾男拉下車逮捕，鍾男被壓在地上痛得哀嚎。警方另外在車上搜出喪屍菸彈33顆計206公克、安毒1包，人贓俱獲。

    鍾男向警方供稱，他沒有收到新北地檢署通知書，因為他沒有固定居所，被逮當時他本來要前往汽車旅館休息，直到警方告知，他才知道自己被通緝；至於毒品來源，鍾男則向警方表示在網路購買，並辯稱不知賣家詳細資料。警詢後，將鍾男依毒品罪嫌移送法辦，毒品部分警方將持續溯源。

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    警方扣下33顆喪屍菸彈。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣下33顆喪屍菸彈。（記者徐聖倫翻攝）

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