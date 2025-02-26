6旬婦拿假車牌要換真牌 當場被監理所抓包移送

邱婦（右）拿出網購車牌意圖換真牌，遭監理所科員識破。（讀者提供）

2025/02/26 14:58

〔記者黃旭磊／台中報導〕龍井區6旬邱婦前往台中區監理所辦理申請臨時車牌，由於自小客車牌因案遭吊銷被警局扣押，邱婦辦完手續離開前，竟拿出兩塊「16xx-TH」車牌意圖換真牌，監理所科長林彥志說，牌面比正版車牌輕還會割手，「一看就知道是假的」 ，邱婦坦承網購假車牌應急，被依道路交通管理處罰條例處以1萬800元罰鍰，還觸犯刑法偽造文書罪嫌。

監理官員指出，常有車主酒駕遭吊扣牌照後，網購車牌違規上路，造成網購假牌猖獗，車輛管理科於24日上午受理車牌吊銷執行及申請臨時車牌作業，發現邱婦交付車牌外觀有異，經詳查後確認為偽造車牌，立即通報政風室及瑞井派出所協助，因涉及刑法第216條行使、偽造變造特種文書罪嫌移交警方偵辦。

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台中區監理所長楊聰賢說，車輛遭吊、註銷處分後，依道路交通管理處罰條例第66條規定，須滿6個月方能辦理後續重新領牌事宜，邱婦車牌遭警方扣牌，拿假車牌到窗口繳回，審核人員一眼就發覺該車牌不像真的，經再比對車牌防偽設計，證實為偽造車牌。

邱婦從沙鹿區趕到龍井繳牌，神情慌張，告訴監理人員說兒子開車違規遭台中市交通事件裁決處吊扣牌照，網購假牌上路開了幾個月，申請臨時車牌本不需繳牌，大意露餡拿出假牌被識破，真的很後悔。

楊聰賢表示，使用偽造車牌將依道路交通管理處罰條例第12條規定，處新台幣1萬800元罰鍰外，還會觸犯刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書，最高可處1年有期徒刑，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

台中區監理所科長林彥志說，網購車牌比正版車牌輕「一看就知道是假的」 。（所方提供）

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