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    高市警局中高階警官缺口增大 急缺三線一星督察7名

    高市警局中高階警官缺口增大，缺三線一星督察基層盼內升。（記者黃良傑攝）

    高市警局中高階警官缺口增大，缺三線一星督察基層盼內升。（記者黃良傑攝）

    2025/02/26 16:53

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局三線一星的防治科長陳譽仁，今調升航空警察局高雄分局長，加上一月出缺的一級主管，包括訓練科長、公關室主任，已有3個重要職缺未補，由三線一星的督察暫代理，接受局長的考核，不過，因一月有督察陳俊吉退休未補，加上請調外都的督察2人未補，估計督察可望出缺7名，中階警官希望多採內部調升。

    據了解，高市日前檢討內部三線一星高階警官人事，包括三線一星及二線四星警官各一缺，預計近日宣布調升一名督察及副分局長（含專員），不過，因督察代理一級主管及外調他都的2名督察，加上3月還有1名督察退休，高階督察人員也出現人力短缺窘境。

    高市出缺的三線一星高階警官，至少3人是外升、外調五都警局或警政署專業單位，有資格的警官表示，這些督察缺恐怕「看得到卻輪不到」，因為多數將形成「交流缺」，由警政署指派，並非由高市警局內升，將出現在地警官扼腕嘆息的氣氛。

    由於四、五序列警官缺額，牽動了副分局長、專員、婦幼隊長、少年隊長、捷警隊長及偵查隊長異動檢討，加上偵查隊長近來波動、傳聞不少，高市中、高階警官何時異動？調整範圍多大？引發基層官警的討論與臆測。

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