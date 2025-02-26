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    台中新光三越氣爆喪命女樓管告別式 鄭朝方：陪她走人生最後一程

    台中新光三越百貨氣爆喪命女樓管今辦告別式，新竹縣竹北市長鄭朝方也參加其告別式，並提到女樓管是一路支持他的方粉，因此今天一定要來陪她走過人生最後一程。（照片取自鄭朝方臉書）

    台中新光三越百貨氣爆喪命女樓管今辦告別式，新竹縣竹北市長鄭朝方也參加其告別式，並提到女樓管是一路支持他的方粉，因此今天一定要來陪她走過人生最後一程。（照片取自鄭朝方臉書）

    2025/02/26 14:25

    〔記者洪美秀／新竹報導〕台中新光三越百貨公司13日發生氣爆，造成2名樓管以及2名澳門觀光客死亡。其中家住新竹縣竹北市的女樓管H小姐今天在新竹市舉辦告別式，而新竹縣竹北市長鄭朝方今天也到新竹市殯儀館參加告別式，並在臉書發文提到，23歲的林姓女樓管是一路以來很支持他的「方粉」，事發後透過家屬得知噩耗，這一天一定要陪伴她走過人生最後一程。

    「今天的天空掛滿濕的淚，還有灰的臉。」鄭朝方在臉書指出，台中新光三越的氣爆，奪走了一條正值青春年華的生命，「很遺憾地，她是一路以來，無論我落選抑或是當選都一值陪伴支持著我的方粉。」

    鄭朝方在臉書以「H小姐」稱呼林女，因為那是她英文名的簡寫，也是長久以來一貫的稱呼。鄭朝方說，7年來，每一次相挺的支持，「H小姐」總是帶著甜甜的笑容，從她的男朋友口中得知，在高中的時候，「H小姐」常在下課時，搖著自己的競選旗幟，相機裡也保存著許多合照，感嘆「沒想到，今年大年初二時，不到1個月前，她特別到池和宮領取福袋，竟成為我們最後一次的見面。」

    鄭朝方說，「H小姐」的家人透過里長告知噩耗，到了靈堂，才知道是熟悉面孔的她，「一直不敢相信⋯很難過很難過」，因此在告別式這天，一定要來陪伴她走過人生最後一程，「獻上百合，願她在另一個世界，花開自在，一如往常，如白百合般綻放出最純粹的美好。」

    鄭朝方也提到，這場氣爆意外讓人心痛，也再次提醒大家，公共安全與職業安全的重要性。生命不該因一時的疏忽而凋零，「我們能做的，不只是哀悼，更要學習與改變，讓這樣的憾事不再發生。」

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