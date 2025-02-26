販毒集團新手法 訓練年輕人駕遊艇搶灘

海巡署查獲年輕人受訓駕駛遊艇走私毒品。（海巡署提供）

2025/02/26 14:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署今（26）日公布113年度下半年緝毒及查獲私菸成果，破獲製毒工廠及攔阻小型遊艇接運大麻搶灘，查獲毒品市價達10億1800萬元，另在高雄旗津廢棄造船廠起出走私菸品67萬7000包。海委會主委管碧玲指出，販毒集團竟訓練年輕人駕遊艇搶灘，令人髮指，另外，緝私行動後已銷毀高雄旗津走私密道。

海巡署在南部分署第五岸巡隊舉辦「查獲毒品工廠及走私大麻、私菸聯合記者會」，海委會主委管碧玲、最高檢察署檢察總長邢泰釗及參與偵辦的六大查緝體系人員與會分享成果。

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2024年8月9日，海巡署偵防分署新竹查緝隊接獲情資，犯嫌刻意選擇苗栗地區台61線西濱快速公路旁隱蔽性高鄉間平房，從事製毒工廠，苗栗地檢署指揮偵辦，專案小組破獲製毒工廠，並查獲1名犯嫌及「4-甲基甲基卡西酮」（約可製造7萬包毒咖啡）38公斤、「2-溴-4-甲基苯丙酮」164.66公斤（約可製造67萬包毒咖啡）及製毒工具一批。

10月16日，海巡署偵防分署台東查緝隊接獲情資，販毒集團將利用小型遊艇接運大麻企圖搶灘入境，即報請屏東地檢署指揮偵辦，專案小組成功在屏東縣車城鄉後灣地區近海攔截遊艇，順利查獲2名嫌犯及大麻花共計389公斤。

12月16日，海巡署偵防分署高雄查緝隊接獲情資，私梟企圖利用年前走私大量香菸牟取暴利，高雄地檢署指揮偵辦，與高雄關及高市財政局共組專案小組聯合查緝，順利於高雄旗津區造船廠內查獲大量私菸，總計1354箱（67萬7000包）。

管碧玲指出，查緝行動成功瓦解大型製毒工廠，也看到了小型遊艇走私毒品新手法，還利用涉世未深的年輕人受訓學習駕船技術走私，另外，私梟利用旗津區廢棄車廠密道以輸送帶走私，這是她任內第二次見到，已經將密道銷毀。

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海巡署查獲大量大麻花。（海巡署提供）

走私密道相當隱密。（海巡署提供）

密道內裝置輸送帶走私。（海巡署提供）

破獲藏身民宅的製毒工廠。（海巡署提供）

管碧玲與邢泰釗檢視走私菸品。（記者洪臣宏攝）

檢察官說明破獲製毒工廠過程。（記者洪臣宏攝）

查獲大量大麻花。（記者洪臣宏攝）

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