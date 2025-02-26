為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄大停水70歲老婦徒步41公里找水 繞了半個高雄才順利洗澡

    70歲徐姓老婦走了半個高雄找水洗澡，忙了一天回家反而順利洗到澡。（民眾提供）

    70歲徐姓老婦走了半個高雄找水洗澡，忙了一天回家反而順利洗到澡。（民眾提供）

    2025/02/26 13:46

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣自來水公司為了進行水管更換工程，造成大高雄地區近50萬戶停水，家住楠梓的70歲徐姓老婦，2天沒水洗澡身體難受，竟徒步走了41公里到旗山，打算借友人家的浴室洗澡，結果她記不得友人家在哪，拖著疲累身軀在超商休息，警方獲報前往關心，發現徐婦有失智症狀，加上孩子在外地工作，於是趕緊安排社工帶她回家，最後老婦忙了一天沒找到水，反而回家後已復水讓她能開心洗澡。

    警方指出，23日晚上8點多，徐姓老婦神情疲憊坐在旗山區延平二路超商內，民眾擔心她的安全，報案請求警方協助處理；警方獲報到場後，徐婦疑因患有失智症，無法清楚表達身分，員警只好透過警政系統確認徐姓老婦身分，並聯繫她兒子來旗山接人，但老婦兒子說自己在台東工作，無法即刻趕回高雄接母親。

    經員警耐心詢問，徐婦說高雄停水，決定從楠梓區徒步前往美濃區下九寮，尋找朋友協助盥洗，從白天走到晚上，走了約41公里才走到旗山，距離美濃還有10公里 ，實在走不動才會在超商稍作休息；員警好心開車載她去美濃找朋友，結果徐婦在村庄裡繞了好幾圈，還是想不起來朋友家的確切位置。

    由於天色已晚，員警趕緊安排社工，請社工陪同徐婦返回楠梓住處，結果水公司已於當晚提早完工並復水，徐婦忙了一天沒洗到澡，反而是回家後就有水洗澡，讓員警一再告誡不要再亂跑徒生危險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播