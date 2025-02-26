高雄大停水70歲老婦徒步41公里找水 繞了半個高雄才順利洗澡

70歲徐姓老婦走了半個高雄找水洗澡，忙了一天回家反而順利洗到澡。（民眾提供）

2025/02/26 13:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣自來水公司為了進行水管更換工程，造成大高雄地區近50萬戶停水，家住楠梓的70歲徐姓老婦，2天沒水洗澡身體難受，竟徒步走了41公里到旗山，打算借友人家的浴室洗澡，結果她記不得友人家在哪，拖著疲累身軀在超商休息，警方獲報前往關心，發現徐婦有失智症狀，加上孩子在外地工作，於是趕緊安排社工帶她回家，最後老婦忙了一天沒找到水，反而回家後已復水讓她能開心洗澡。

警方指出，23日晚上8點多，徐姓老婦神情疲憊坐在旗山區延平二路超商內，民眾擔心她的安全，報案請求警方協助處理；警方獲報到場後，徐婦疑因患有失智症，無法清楚表達身分，員警只好透過警政系統確認徐姓老婦身分，並聯繫她兒子來旗山接人，但老婦兒子說自己在台東工作，無法即刻趕回高雄接母親。

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經員警耐心詢問，徐婦說高雄停水，決定從楠梓區徒步前往美濃區下九寮，尋找朋友協助盥洗，從白天走到晚上，走了約41公里才走到旗山，距離美濃還有10公里 ，實在走不動才會在超商稍作休息；員警好心開車載她去美濃找朋友，結果徐婦在村庄裡繞了好幾圈，還是想不起來朋友家的確切位置。

由於天色已晚，員警趕緊安排社工，請社工陪同徐婦返回楠梓住處，結果水公司已於當晚提早完工並復水，徐婦忙了一天沒洗到澡，反而是回家後就有水洗澡，讓員警一再告誡不要再亂跑徒生危險。

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