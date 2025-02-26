台中女員工遇詐5次面交噴2千萬 依稀記得女車手特徵助警逮人

警方根據女車手特癥鎖定目標。（警方提供）

2025/02/26 13:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市戴姓女子在機械公司上班，因投資股票誤入詐騙群組，短短3個月內被騙2000萬元，車手竟是同一名身材豐腴、被稱為「棉花糖女孩」的高姓女子，警方接獲報案與戴女合作設局，近日趁戴女交付款項時，埋伏查獲涉案高女，全案警詢後依詐欺罪嫌送辦，檢方聲押獲准。

台中市第六分局今天說明案情指出，戴姓女子在機械車床公司上班，去年底因買賣股票加入一個投資群組，但不知該群組是詐騙集團設立，遭群組內扮演客服、專員的騙徒，以股市不敗話術「低買高賣」邀約投資，去年底至今年2月間，陸續5次以面交方式，交付200萬元至500萬元給領款車手。

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戴女因遲未見到獲利入帳，與親友討論後驚覺被騙及痛失巨款後，憤而報案，並配合警方設局引誘詐騙集團繼續派人收款，由於詐騙集團為博取信任，竟再度派出同一名車手與戴女面交，但因每次面交雙方都是約在人煙罕至的公園內，現場燈光昏暗看不清對方容貌，戴女僅依稀記得是一名身材豐腴的「棉花糖女孩」。

警方根據此特徵鎖定目標，本月21日埋伏在交款的世貿公園，當場逮捕涉案的高姓女車手（37歲），全案警詢後依詐欺罪送辦，檢方聲押高女獲准。

第六分局長周俊銘表示，去年一整年該分局緝獲詐欺車手147人，緝獲率突破9成，「相當於10個車手就有9個半被抓，剩下半個也在進監獄的路上。」而投資是不是詐欺有很重要的2個特徵，第一是加入群組、第二是用話術讓被害人的錢交出去自己帳戶以外來操作，呼籲民眾切勿上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方當場逮捕身材豐腴的高姓女車手。（警方提供）

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