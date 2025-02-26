竊賊丟工作偷土地公廟招財貓 先招來警察被函送再送還公仔

遭竊的黃色「虎斑」也回到宮廟。（民眾提供）

2025/02/26 16:39

〔記者劉人瑋／台東報導〕太麻里一間以巨大招財貓成為打卡景點的土地公廟「福興宮」，22日深夜傳出廟內2隻招財貓公仔遭竊，昨天賴姓竊嫌（26歲）被警方通知到案後，將公仔悉數送回。據了解，嫌犯是失業後又見「土地公都答應了，但沒錢買下」才偷回後招財，想不到先招來警察，被竊的招財貓最後還是回到廟中。

賴嫌到案後，也得知自己事跡敗露、都被報導，承認所犯之事，警方在請示檢察官後將其函送。賴嫌在派出所製作完筆錄後又帶著招財貓公仔回廟中，向廟方連連道歉，宣稱自己是因為失業、沒收入，又見到招財貓十分可愛，況且自己擲笅也經過神明同意，但卻身上錢不夠，這才打算偷完、有錢後再將貓公仔送回。

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廟方人員表示不予追究，但也盼給年輕的竊嫌悔改機會，而且招財貓也還回、並不另提告訴。

廟方以擲筊獲得土地公的同意，再投入3600元香油錢到土地公的功德箱，就能帶回1隻土地公加持過的招財貓公仔。事發之前，賴嫌已先擲笅取得神明同意，但自稱身上並沒那麼多錢，還表示「要把車停在廟埕、在車內休息」，賴嫌小孩還在一邊玩耍，他卻來回2次進入倉庫偷走招財貓、快跑回車上，但行逕全被監視器拍下。

遭竊的黑色「黑流金」也回到宮廟。（民眾提供）

嫌犯交出贓物。（警方提供）

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