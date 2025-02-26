曳引車台61線桃園大園路段自撞護欄 駕駛拋飛墜橋下無呼吸心跳

台61線高架南下23.7公里處桃園市大園區高架路段，今天上午11點許發生1輛曳引車不明原因自撞外側護欄，現場一片狼藉，車流回堵。（記者余瑞仁翻攝）

2025/02/26 13:40

〔記者余瑞仁／桃園報導〕台61線高架南下23.7公里處桃園市大園區高架路段，今天上午11點許發生1輛曳引車不明原因自撞外側護欄，49歲趙姓駕駛被拋飛摔落橋下平面道路上，警方與消防人員到場處理，發現趙男已無呼吸心跳，由竹圍分隊救護車送往經國敏盛醫院急救中；事故現場車流嚴重回堵，警方持續實施交通管制，引導南下路段從內線行進，公路局北區養護工程分局也於現場排除事故車輛中。

桃園市消防局119勤務中心表示，119於上午11點14分接獲民眾報案，指台61線南下近24公里路段平面道路疑似有人從上方高架橋墜落，經調派第三大隊竹圍分隊派遣救護車及人員趕往處理，發現是趙姓男子駕駛曳引車於上方高架路段發生車禍而墜落，當下已無呼吸心跳，救護人立即實施CPR+AED、頸圈長背板固定等救護處置，隨即送往桃園區經國路敏盛醫院急救中。

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大園警分局表示，趙男是駕駛曳引車行經台61線高架南下23.7公里處時，不明原因自撞外側護欄，疑似未繫安全帶而被拋飛車外、摔落橋下平面道路，現場失去生命跡象，送醫急救中；警方隨即實施交通管制、疏導回堵車流，事故現場仍持續進行排除中。

台61線高架南下23.7公里處桃園市大園區高架路段，今天上午11點許發生1輛曳引車不明原因自撞外側護欄，49歲趙姓駕駛被拋飛摔落橋下平面道路。（記者余瑞仁翻攝）

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