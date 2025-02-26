為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    曳引車台61線桃園大園路段自撞護欄 駕駛拋飛墜橋下無呼吸心跳

    台61線高架南下23.7公里處桃園市大園區高架路段，今天上午11點許發生1輛曳引車不明原因自撞外側護欄，現場一片狼藉，車流回堵。（記者余瑞仁翻攝）

    台61線高架南下23.7公里處桃園市大園區高架路段，今天上午11點許發生1輛曳引車不明原因自撞外側護欄，現場一片狼藉，車流回堵。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/02/26 13:40

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕台61線高架南下23.7公里處桃園市大園區高架路段，今天上午11點許發生1輛曳引車不明原因自撞外側護欄，49歲趙姓駕駛被拋飛摔落橋下平面道路上，警方與消防人員到場處理，發現趙男已無呼吸心跳，由竹圍分隊救護車送往經國敏盛醫院急救中；事故現場車流嚴重回堵，警方持續實施交通管制，引導南下路段從內線行進，公路局北區養護工程分局也於現場排除事故車輛中。

    桃園市消防局119勤務中心表示，119於上午11點14分接獲民眾報案，指台61線南下近24公里路段平面道路疑似有人從上方高架橋墜落，經調派第三大隊竹圍分隊派遣救護車及人員趕往處理，發現是趙姓男子駕駛曳引車於上方高架路段發生車禍而墜落，當下已無呼吸心跳，救護人立即實施CPR+AED、頸圈長背板固定等救護處置，隨即送往桃園區經國路敏盛醫院急救中。

    大園警分局表示，趙男是駕駛曳引車行經台61線高架南下23.7公里處時，不明原因自撞外側護欄，疑似未繫安全帶而被拋飛車外、摔落橋下平面道路，現場失去生命跡象，送醫急救中；警方隨即實施交通管制、疏導回堵車流，事故現場仍持續進行排除中。

    台61線高架南下23.7公里處桃園市大園區高架路段，今天上午11點許發生1輛曳引車不明原因自撞外側護欄，49歲趙姓駕駛被拋飛摔落橋下平面道路。（記者余瑞仁翻攝）

    台61線高架南下23.7公里處桃園市大園區高架路段，今天上午11點許發生1輛曳引車不明原因自撞外側護欄，49歲趙姓駕駛被拋飛摔落橋下平面道路。（記者余瑞仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播