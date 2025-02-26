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    彰化婦人匯美金給「巴基斯坦姪子」 還嗆警「跟你無關」

    婦人堅持要匯美金給「巴基斯坦姪子」，還嗆員警「我的錢要給誰跟你無關」。（警方提供）

    婦人堅持要匯美金給「巴基斯坦姪子」，還嗆員警「我的錢要給誰跟你無關」。（警方提供）

    2025/02/26 12:56

    〔記者湯世名／彰化報導〕有這款人？彰化市1名6旬婦人到銀行匯款300美金到巴基斯坦，聲稱要匯給姪子，行員懷疑是詐騙向警方通報，員警查看她的手機，赫然發現記載好幾位「將軍、姪子」，立即向婦人表示此為詐騙集團假交友真詐財，不料婦人反怒嗆行員與員警「我的錢要給誰跟你無關」，經員警苦勸，婦人始恍然大悟，頻向員警道歉。

    昨天（25日）下午該名婦人到彰化市某銀行，向行員表示欲匯款300元美金（約台幣9836元）給在巴基斯坦的「侄子」，行員發現婦人對匯款用途的描述含糊不清，且收款人國籍與親屬關係令人存疑，加上此前已多次因可疑匯款行為遭銀行通報，立即向彰化警分局通報。

    彰化分局民族路派出所員警謝佶晁、歐陽智天趕到銀行，面對警方詢問，婦人堅稱受款人為其居住於泰國的「巴基斯坦籍侄子」，並表示對方正協助菲律賓募款。然而，當警方要求進一步提供相關細節時，婦人說詞前後矛盾。

    警方進一步檢視婦人與對方的通訊紀錄，發現內容疑點重重，例如對方使用過於制式化的語句，並不斷催促婦人儘快匯款，還發現手機內容不僅有她所稱的「姪子」，還記載著好幾位「將軍」。

    員警向婦人耐心剖析此為「假交友真詐財」，不料婦人反嗆行員與員警說，「我又沒有匯很多錢，你很奇怪耶」，還稱「我來匯款卻通報警方，把我當賊嗎？我的姪子就算做小偷也沒有你（員警）的事」，婦人甚至怒嗆「我的錢要給誰跟你無關」。

    員警當場向婦人打包票「這百分之百是詐騙」，為進一步強化婦人的防詐意識，警方現場展示「打詐儀表板」，協助其了解最新詐騙手法，婦人始恍然大悟，打消匯款念頭，並頻頻向行員與警方道歉。

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