為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新光三越氣爆33歲樓管罹難！百人送別 吳昕陽鞠躬向社會致歉

    新光三越氣爆中罹難的陳姓樓管，今舉行告別式。（記者許國楨攝）

    新光三越氣爆中罹難的陳姓樓管，今舉行告別式。（記者許國楨攝）

    2025/02/26 12:50

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市新光三越氣爆事件進入第14天，罹難的陳姓樓管今（26日）舉行告別式，現場氣氛哀戚，親友、同事與合作廠商約百人到場致意，向這位年僅33歲、敬業負責的資深樓管道別，新光三越總經理吳昕陽也率領員工出席公祭，感謝陳對公司的貢獻，強調企業將負起應有的責任。

    陳姓樓管生前負責商場12樓管理，經驗豐富，日前才剛升任課長，不料一場氣爆事故奪去年輕生命，家屬精心布置告別式，場內擺滿白色花朵，遺照選用他身穿西裝、微笑的模樣，讓親友與同事回憶起他敬業認真的一面，生前回顧影片播放著他的工作點滴，許多人含淚沉浸在不捨與懷念中。

    新光三越總經理吳昕陽率領員工到場，向陳姓樓管弔唁致哀表示：「陳是一位資深、敬業負責的好同事，他一直努力面對挑戰，得到同仁與公司的高度肯定，感謝他為公司所做的一切。」話語中充滿對罹難同仁的惋惜與敬重。

    而針對這場奪去兩條人命的重大氣爆事件，吳昕陽再次表達深切哀悼，並向社會大眾致歉表示，這次的事件讓社會大眾憂心，新光三越將負起應有的責任，並全力協助家屬處理後續事宜，目前善後工作仍持續進行，公司絕不逃避責任，確保受害者家屬獲得應有的支持與撫慰。

    百名同事淚送最後一程。（記者許國楨攝）

    百名同事淚送最後一程。（記者許國楨攝）

    新光三越總經理吳昕陽鞠躬向社會大眾致歉。（記者許國楨攝）

    新光三越總經理吳昕陽鞠躬向社會大眾致歉。（記者許國楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播