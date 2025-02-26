新光三越氣爆33歲樓管罹難！百人送別 吳昕陽鞠躬向社會致歉

新光三越氣爆中罹難的陳姓樓管，今舉行告別式。（記者許國楨攝）

2025/02/26 12:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市新光三越氣爆事件進入第14天，罹難的陳姓樓管今（26日）舉行告別式，現場氣氛哀戚，親友、同事與合作廠商約百人到場致意，向這位年僅33歲、敬業負責的資深樓管道別，新光三越總經理吳昕陽也率領員工出席公祭，感謝陳對公司的貢獻，強調企業將負起應有的責任。

陳姓樓管生前負責商場12樓管理，經驗豐富，日前才剛升任課長，不料一場氣爆事故奪去年輕生命，家屬精心布置告別式，場內擺滿白色花朵，遺照選用他身穿西裝、微笑的模樣，讓親友與同事回憶起他敬業認真的一面，生前回顧影片播放著他的工作點滴，許多人含淚沉浸在不捨與懷念中。

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新光三越總經理吳昕陽率領員工到場，向陳姓樓管弔唁致哀表示：「陳是一位資深、敬業負責的好同事，他一直努力面對挑戰，得到同仁與公司的高度肯定，感謝他為公司所做的一切。」話語中充滿對罹難同仁的惋惜與敬重。

而針對這場奪去兩條人命的重大氣爆事件，吳昕陽再次表達深切哀悼，並向社會大眾致歉表示，這次的事件讓社會大眾憂心，新光三越將負起應有的責任，並全力協助家屬處理後續事宜，目前善後工作仍持續進行，公司絕不逃避責任，確保受害者家屬獲得應有的支持與撫慰。

百名同事淚送最後一程。（記者許國楨攝）

新光三越總經理吳昕陽鞠躬向社會大眾致歉。（記者許國楨攝）

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