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    為水電費刺死女房 男房客起訴由國民法官審理

    涉嫌殺害女房東的張姓男房客。（資料照）

    涉嫌殺害女房東的張姓男房客。（資料照）

    2025/02/26 12:16

    〔記者王定傳／新北報導〕75歲洪姓老婦人見67歲張姓男子帶著有身心障礙的兒子不好租屋，不顧兒子反對，把雅房出租給這對父子，未料，雙方因噪音問題及電費、租金問題起口角，去年10月29日，張男竟持掃刀猛砍洪婦致死，新北地檢署依殺人罪嫌起訴張嫌，全案適用國民法官法，將由國民法官審理。

    據了解，洪婦因同情張嫌帶著有身心障礙的兒子不好租屋，即使兒子反對，仍以6千元價格把雅房租給張嫌，她自己則住在公寓其他房間；未料，張嫌入住後，洪婦就發現張嫌作息較晚，晚間時常發出噪音，加上張嫌疑似吹冷氣導致電費飆漲，因此準備調整租金。

    檢警調查，去年10月29日上午7時許，雙方又起口角，張嫌要求退租返還租金被拒後，竟涉持掃刀狂刺洪婦背部、頸部、胸部及手部等部位，等被害者倒地後，仍用手掐她脖子，洪婦因此受有銳器傷至少33處，因出血性休克與呼吸衰竭死亡。

    據了解，張嫌坦承有犯案等客觀事實，但卻不顧洪婦好心收留，反控遭洪婦欺負，自己是一時情緒激動而犯案；檢方依殺人罪嫌將張嫌起訴，將由國民法官審理。據指出，洪女為前永和市長洪一平的妹妹，但她與家人斷聯已久。

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