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    首頁　>　社會

    盜領台南北門農會5農民存款 涉案職員凃男逃亡1個月被抓到了

    台南市北門區農會溪底寮分部在過年前傳出盜領案。（資料照）

    台南市北門區農會溪底寮分部在過年前傳出盜領案。（資料照）

    2025/02/26 12:16

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區農會溪底寮分部在過年前傳出盜領案，34歲凃姓職員涉盜領5位農民共約210萬存款後畏罪潛逃，不知去向，家人還擔心他的安危，結果他跑去高雄租屋躲藏，春節也沒回家，學甲警分局2月23日將其逮捕到案，昨天被台南地檢署聲請羈押獲准。

    凃姓農會職員是自去年11月起，利用職務之便，涉嫌偽造存款人印章、提款單，盜領農民存款200餘萬元後，捲款潛逃月餘。

    凃男在1月23日失聯，跑路到高雄租日租套房躲藏，在2月23日被學甲分局偵查隊逮捕到案，全案依違反銀行法、偽造文書、業務侵占等罪嫌移送台南地檢署偵辦，台南地院裁准收押。

    凃員盜領農民客戶存款曝光後，一度造成當地存款民眾恐慌，幸農會立即展開內部稽核，並經警方鍥而不捨將犯嫌逮捕歸案，避免更多民眾因而受害。

    凃員疑因網路博弈缺錢，才鋌而走險盜領存款，200多萬被他花個精光，農會因有保險理賠，農會和會員存戶並無損失。

    台南北門農會凃姓職員涉嫌偽造存款人印章、提款單，盜領農民存款200餘萬元。（民眾提供）

    台南北門農會凃姓職員涉嫌偽造存款人印章、提款單，盜領農民存款200餘萬元。（民眾提供）

    台南北門農會凃姓職員（左一）涉嫌盜領農民存款200餘萬元，畏罪逃亡1個月後落網。（民眾提供）

    台南北門農會凃姓職員（左一）涉嫌盜領農民存款200餘萬元，畏罪逃亡1個月後落網。（民眾提供）

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