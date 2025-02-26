為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中BMW無照男毒駕撞飛退休公務員 輾壓逃逸「殺人罪」起訴

    白翊辰吸毒後無照駕駛BMW轎車，撞飛70多歲退休的葉姓公務員，又輾過對方肇事逃逸，中檢依殺人等罪名起訴。（資料照，記者許國楨攝）

    白翊辰吸毒後無照駕駛BMW轎車，撞飛70多歲退休的葉姓公務員，又輾過對方肇事逃逸，中檢依殺人等罪名起訴。（資料照，記者許國楨攝）

    2025/02/26 12:12

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市18歲男子白翊辰（殯葬業第二代），去年10月27日吸毒後，無照駕駛租來的BMW轎車，於台中市北屯路撞飛70多歲退休的葉姓公務員，他沒有停車，反而直接輾過對方肇事逃逸，15分鐘之後自撞路旁變電箱被捕，台中地檢署聲請羈押獲准，檢方認為他不是刑責比較輕的過失致死罪，而是刑責更重的殺人罪，依殺人等罪名起訴他，將由台中地方法院國民法官審理庭審判。

    檢警調查指出，白男案發當天上午9時許，無照駕駛租賃的BMW轎車，行經北屯路240巷口時，直接撞飛七旬葉姓退休公務員，葉男騰空撞上擋風玻璃後重摔路面，翻滾數圈倒地，白男卻不停車查看，反而是直接輾壓過陳男，加速逃逸現場，行徑相當惡劣，陳男送醫搶救傷重不治。

    葉男逃離現場約15分鐘，當天上午9時20分，在太原路與環中東路自撞路口電箱，員警立即趕赴現場逮人，白男卻辯稱「不知道發生車禍，也不知道撞到人」，他還堅稱沒有吸毒駕車，檢方偵訊時，他改口坦承「開車前一天拉K（吸毒）」。

    檢警偵查發現，他是案發前一天（26日），於桃園市殯葬管理所附近吸毒，之後開車返回台中市住處，翌日（27日）上午肇事，檢驗發現他吸食的毒品，包括俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（二級毒品）」，俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮（三級毒品）。

    中檢認為他涉案重大，涉嫌肇事逃逸、毒駕致死（服用毒品已不能安全駕駛而駕駛動力交通工具致人於死罪），且具有不確定故意殺人的犯意，聲請羈押獲准，歷經近4個月偵查後，依殺人罪、公共危險罪等提起公訴，由台中地院國民參與審理庭審判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播