台中BMW無照男毒駕撞飛退休公務員 輾壓逃逸「殺人罪」起訴

白翊辰吸毒後無照駕駛BMW轎車，撞飛70多歲退休的葉姓公務員，又輾過對方肇事逃逸，中檢依殺人等罪名起訴。（資料照，記者許國楨攝）

2025/02/26 12:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市18歲男子白翊辰（殯葬業第二代），去年10月27日吸毒後，無照駕駛租來的BMW轎車，於台中市北屯路撞飛70多歲退休的葉姓公務員，他沒有停車，反而直接輾過對方肇事逃逸，15分鐘之後自撞路旁變電箱被捕，台中地檢署聲請羈押獲准，檢方認為他不是刑責比較輕的過失致死罪，而是刑責更重的殺人罪，依殺人等罪名起訴他，將由台中地方法院國民法官審理庭審判。

檢警調查指出，白男案發當天上午9時許，無照駕駛租賃的BMW轎車，行經北屯路240巷口時，直接撞飛七旬葉姓退休公務員，葉男騰空撞上擋風玻璃後重摔路面，翻滾數圈倒地，白男卻不停車查看，反而是直接輾壓過陳男，加速逃逸現場，行徑相當惡劣，陳男送醫搶救傷重不治。

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葉男逃離現場約15分鐘，當天上午9時20分，在太原路與環中東路自撞路口電箱，員警立即趕赴現場逮人，白男卻辯稱「不知道發生車禍，也不知道撞到人」，他還堅稱沒有吸毒駕車，檢方偵訊時，他改口坦承「開車前一天拉K（吸毒）」。

檢警偵查發現，他是案發前一天（26日），於桃園市殯葬管理所附近吸毒，之後開車返回台中市住處，翌日（27日）上午肇事，檢驗發現他吸食的毒品，包括俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（二級毒品）」，俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮（三級毒品）。

中檢認為他涉案重大，涉嫌肇事逃逸、毒駕致死（服用毒品已不能安全駕駛而駕駛動力交通工具致人於死罪），且具有不確定故意殺人的犯意，聲請羈押獲准，歷經近4個月偵查後，依殺人罪、公共危險罪等提起公訴，由台中地院國民參與審理庭審判。

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