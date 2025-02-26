為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基隆漁船進水危急！ 友船、海巡出動救援6船員

    基隆正濱漁港籍「自由陸號」漁船昨晚在金山區水尾漁港作業進水，船長楊杰在內6名船員平安獲救，友船「新海利7號」將「自」船拖回正濱漁港時已船底朝天。（記者林嘉東翻攝）

    基隆正濱漁港籍「自由陸號」漁船昨晚在金山區水尾漁港作業進水，船長楊杰在內6名船員平安獲救，友船「新海利7號」將「自」船拖回正濱漁港時已船底朝天。（記者林嘉東翻攝）

    2025/02/26 11:43

    〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆正濱漁港籍「自由陸號」漁船昨晚在金山區水尾漁港作業時，船艙進水，包括船長楊杰在內6名船員待援，船東趕緊連繫友船「新海利7號」協助拖帶，今（26）天凌晨順利將「自」船拖回正濱漁港，船長楊杰等6人均平安返抵正濱漁港，「自」船被拖回正濱漁港時已經翻覆，船底朝天。

    據指出，船舶總噸不到10噸的「自由陸號」漁船，昨天下午4點向基隆正濱漁港報關出海作業，基隆海巡隊昨晚10時許獲報，「自」船在新北市金山區水尾漁港外1浬處，船體破洞，船艙進水；楊杰等6名船員待援，「自」船的船東趕緊聯繫在附近作業的友船「新海利7號」，協助將船艙進水的「自」船拖帶回正濱漁港。

    基隆海巡隊獲報緊急出勤，將楊杰等6名船員救上巡防艇，並從旁戒護「新海利7號」拖帶「自」船，直至「自」船被拖回正濱漁港後，才將楊杰等人轉至「新」船載回漁港，但「自」船被拖回基隆正濱漁港時已經翻覆，船底朝天。

    基隆正濱漁港籍「自由陸號」漁船昨晚在金山區水尾漁港作業進水，船長楊杰在內6名船員平安獲救，友船「新海利7號」將「自」船拖回正濱漁港時已船底朝天。（記者林嘉東翻攝）

    基隆正濱漁港籍「自由陸號」漁船昨晚在金山區水尾漁港作業進水，船長楊杰在內6名船員平安獲救，友船「新海利7號」將「自」船拖回正濱漁港時已船底朝天。（記者林嘉東翻攝）

    基隆正濱漁港籍「自由陸號」漁船昨晚在金山區水尾漁港作業時，船艙進水，包括船長楊杰在內6名船員平安獲救返港。圖為「自由陸號」漁船出港前靠泊基隆正濱漁港。（記者林嘉東翻攝）

    基隆正濱漁港籍「自由陸號」漁船昨晚在金山區水尾漁港作業時，船艙進水，包括船長楊杰在內6名船員平安獲救返港。圖為「自由陸號」漁船出港前靠泊基隆正濱漁港。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播