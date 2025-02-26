基隆漁船進水危急！ 友船、海巡出動救援6船員

基隆正濱漁港籍「自由陸號」漁船昨晚在金山區水尾漁港作業進水，船長楊杰在內6名船員平安獲救，友船「新海利7號」將「自」船拖回正濱漁港時已船底朝天。（記者林嘉東翻攝）

2025/02/26 11:43

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆正濱漁港籍「自由陸號」漁船昨晚在金山區水尾漁港作業時，船艙進水，包括船長楊杰在內6名船員待援，船東趕緊連繫友船「新海利7號」協助拖帶，今（26）天凌晨順利將「自」船拖回正濱漁港，船長楊杰等6人均平安返抵正濱漁港，「自」船被拖回正濱漁港時已經翻覆，船底朝天。

據指出，船舶總噸不到10噸的「自由陸號」漁船，昨天下午4點向基隆正濱漁港報關出海作業，基隆海巡隊昨晚10時許獲報，「自」船在新北市金山區水尾漁港外1浬處，船體破洞，船艙進水；楊杰等6名船員待援，「自」船的船東趕緊聯繫在附近作業的友船「新海利7號」，協助將船艙進水的「自」船拖帶回正濱漁港。

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基隆海巡隊獲報緊急出勤，將楊杰等6名船員救上巡防艇，並從旁戒護「新海利7號」拖帶「自」船，直至「自」船被拖回正濱漁港後，才將楊杰等人轉至「新」船載回漁港，但「自」船被拖回基隆正濱漁港時已經翻覆，船底朝天。

基隆正濱漁港籍「自由陸號」漁船昨晚在金山區水尾漁港作業進水，船長楊杰在內6名船員平安獲救，友船「新海利7號」將「自」船拖回正濱漁港時已船底朝天。（記者林嘉東翻攝）

基隆正濱漁港籍「自由陸號」漁船昨晚在金山區水尾漁港作業時，船艙進水，包括船長楊杰在內6名船員平安獲救返港。圖為「自由陸號」漁船出港前靠泊基隆正濱漁港。（記者林嘉東翻攝）

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