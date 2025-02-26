台中公車司機心肌梗塞拚命開到路邊 乘客、里長合力送醫

陳姓司機行經黎明、公益路口，直接趴上方向盤無法動彈。（讀者提供）

2025/02/26 11:29

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市公車75路行駛中科管理局（中科路）到國軍英雄館間，50歲男司機12日下午行經南屯區黎明路口，疑突發心悸無力踩油門，拚命開到路邊後趴上方向盤無法動彈，車上超過3名乘客趕緊報警，三和里長張家蓉見狀也幫撐傘，司機獲救後感動表示，即早發現，再晚幾分鐘就來不及了。

「司機好像不行了，一直呈現休息狀況」，台中市第四警分局表示，陳姓司機（50歲）於2月12日下午4時許停靠在黎明路二段與公益路二段路口站牌前，多名女乘客報案稱停站不開車，警員童鈺兆、葉耀澤發現陳男臉色蒼白、神情痛苦並緊捂著胸口，疑突發心悸驚險停路口，連話都說不出來。

請繼續往下閱讀...

葉耀澤趕緊聯繫統聯客運派遣替代司機移置公車，也到黎明路疏導交通並安撫路旁乘客情緒，119救護員抵達後，迅速對陳男進行初步檢查，判斷疑似心肌梗塞，陳男經救護員攙扶下車，送往林新醫院急救恢復正常心跳。

三和里里長張家蓉說，公車剛好停在里辦公室對面，當時雨下很大、乘客站在路邊情況緊急，過去幫司機撐傘協助上救護車，還好司機有救回來。

第四警分局長陳祥麟表示，司機執勤途中突發心悸，緊急狀況驚險停路口，乘客未抱怨，合力報警協助關懷，呼籲若發現身邊有人出現胸悶、胸痛、冒冷汗等疑似心肌梗塞症狀，應立刻撥打119求救，爭取急救黃金時間。

75路公車乘客協助報警送醫。（讀者提供）

警消將陳姓司機送往送林新醫院急救。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法