追撞另輛公車釀1死15傷 大有巴士23歲女司機起訴

消防員救出被捲進車底的林女，但她最終傷重不治。（資料照）

2025/02/26 11:09

〔記者王定傳／台北報導〕23歲謝姓女司機去年11月間，駕駛大有巴士212路線公車，行經台北市喜來登飯店附近一處路口，撞上由54歲陳姓司機駕駛的大都會客運49路公車車尾，致大都會公車往前移動，將走在行人穿越道的50歲林姓女子捲進車底，林女傷重不治，兩車上共有15名乘客受傷。台北地檢署今日依過失致死罪嫌起訴謝女。

檢警調查，謝女在2018年2月間曾因腦部外傷、顱骨骨折等傷害，到醫院接受開顱血腫清除手術，之後進入大有巴士擔任司機；去年11月17日上午9時許，她開車行經台北市忠孝東路一段與鎮江街交岔口時，因之前傷勢致反應力不足，撞上由陳姓司機駕駛的大都會客運49路公車車尾，致大都會公車往前移動，將走在行人穿越道的50歲林姓女子捲進車底。

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林女因受有頭部軀幹多處外傷、四肢多處擦挫傷、顱骨骨折、兩側氣血胸、骨盆腔骨折死亡。

謝女肇事後聲稱，她當時駕駛公車直行，在路上有保持安全距離，但在行經忠孝東路、鎮江街路口時，忽然見到大都會公車停在路口處，她有踩剎車但仍來不及才撞上；檢方調查後依據過失致死罪嫌起訴謝女，並以她自首犯行，請法院依法減輕其刑。

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