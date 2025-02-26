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    首頁　>　社會

    新北三重騎士剎不住！犁田翻滾滑行30多公尺

    新北市三重一名騎士剎車不及，連人帶車摔倒，一路滑行「犁田」30餘公尺，路人替他捏把冷汗，路人拍下PO網。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一名騎士剎車不及，連人帶車摔倒，一路滑行「犁田」30餘公尺，路人替他捏把冷汗，路人拍下PO網。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/02/26 11:05

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區一名騎士騎機車行經鬧區，幾乎撞上前方機車之際，騎士緊急剎車，連人帶車自摔，在路上「犁田」滑行長達30餘公尺，甚至衝過車水馬龍的路口才停下，所幸當時後方沒有來車，未遭輾壓釀成二度車禍，幸僅輕傷；騎士摔車滑行過程被路人拍下PO網，路人也直呼騎士命大。

    警方調查，42歲吳姓騎士騎乘電動機車，25日傍晚5時經過三重區重陽路三段、自強路口時，疑要撞上前方機車，吳男剎車不及，突然連人帶車滑行，連人帶車滑行約30餘公尺才停下。

    路人看見騎士一路翻滾多圈，滑行還衝過路口，都替他捏把冷汗，直到人車停下，

    騎士緩緩爬起，所幸後方沒有大車、轎車行經，騎士也及時閃避，未釀成二次事故。

    警方查訪吳姓騎士、目擊者，初步了解，疑為吳姓騎士未與前方陳姓騎士騎乘機車保持適當距離，導致吳男剎車後不慎打滑自摔，向前滑行時輕微碰撞前車，事故造成吳男雙手擦傷。

    警方依規定測繪紀錄，全案依A2（受傷）交通事故流程處置，詳細肇事原因尚待釐清。

    新北市三重一名騎士剎車不及，連人帶車摔倒，一路滑行「犁田」30餘公尺，路人替他捏把冷汗，路人拍下PO網。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一名騎士剎車不及，連人帶車摔倒，一路滑行「犁田」30餘公尺，路人替他捏把冷汗，路人拍下PO網。（記者吳仁捷翻攝）

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