碰！妙齡女暗夜139線開車迴轉 騎士閃避不及衝撞噴飛

轎車半夜在139線違規跨越雙黃線迴轉，騎士閃避不及衝撞噴飛。（警方提供）

2025/02/26 10:55

〔記者湯世名／彰化報導〕碰！139線大彰路1天內接連發生2起摔車事故，共造成2人受傷，其中1起為1名妙齡女子昨晚（25日）在139線彰化市路段開車跨越雙黃線迴轉，不料19歲男子騎乘機車直接撞上轎車尾部，當場噴飛倒地，所幸送醫治療無生命危險，警方指轎車跨越雙黃線迴轉已然違規，不過事故發生原因與肇事責任仍須進一步釐清。

彰化警分局指出，1名19歲男子昨天下午4點多騎機車行經芬園鄉139線大彰路4段與3段口，往南投方向行駛時，突然在過彎處失控自摔，機車毀損，男子四肢擦挫傷，送彰化基督教醫院治療，所幸無生命危險，男子酒測值0，事故發生原因還要進一步釐清。

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昨晚將近10點，彰化市139線大彰路一家咖啡館前，1名24歲女子駕駛轎車迴轉，正好1輛由19歲男子騎乘的機車迎面而來，不慎追撞轎車車尾，男子當場噴飛倒地，消防局據報派員趕往現場，將男子送彰化秀傳醫院治療，所幸四肢擦挫傷、意識清楚。警方實施酒測，女駕駛與男子酒測值均為0，不過雙方車輛都有損壞；警方指出，轎車在139線雙黃線處迴轉已屬違規，機車騎士是否有不當騎乘行為，也都將一併釐清。

轎車半夜在139線跨越雙黃線迴轉，騎士閃避不及衝撞噴飛，機車毀損。（警方提供）

男子昨天下午騎機車行經芬園鄉139線，突然在過彎處失控自摔，男子所幸僅輕傷。 （警方提供）

1名男子昨天下午騎機車行經芬園139線，突然在過彎處失控自摔，機車毀損，男子四肢擦挫傷。 （警方提供）

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