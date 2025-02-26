噁爛！遇美女移工求助 警分錢未果竟搶手機還索吻「親一個」

桃園市龍潭警分局湯姓警員見年輕貌美女移工求助，發現女方有大筆現款無端要求「分一半」未果，還搶走女方手機，更猥瑣出言「親一個」，桃園地檢署調查後依搶奪罪嫌將他起訴。（記者余瑞仁攝）

2025/02/26 11:04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市龍潭警分局勤務指揮中心湯姓警員2024年1月16日深夜下班時間出門散步，遇1越南籍女移工機車拋錨求助，發現機車坐墊下空間有大筆現款，要求「分一半」未果，竟搶走對方手機，更猥瑣貼近對方臉頰出言「親一個」，女移工飽受驚嚇拔腿逃離；警方查出是自家人涉案，尷尬調查後送辦；桃園地檢署今（26）日偵結，依搶奪罪嫌起訴。

至於湯男對女移工猥褻索吻涉性騷擾部分，由任職單位依申訴另行審議裁罰。涉案的湯員已於去年10月間主動離職。

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檢方起訴指出，湯員此前就曾因觸犯性擾防治法被提起公訴；2024年1月16日深夜湯員於非服勤時間出門於桃園市龍潭區中興路392巷內散步時，見1名年輕貌美女移工因機車拋錨上前求助，他讓女移工先將機車牽一旁打烊工廠門口停放，隨後要女方將機車坐墊打開，發現其內置放現款約7、8萬元，當下心起歹念，開口要分走一半現款，還出手阻止女方將機車坐墊關閉。

竊盜罪嫌送辦 檢方改搶奪罪嫌起訴

女移工當下自認遇到壞人，趕緊將現款收到背包內，並慌張打電話對外求助，不料湯員見狀突然搶走女方手機，女移工當下孤立無援、恐慌不已，委屈要求湯男歸還手機，但湯男卻無歸還之意，隨後還貼近女移工臉頰出言「可不可以親一下」，女移工至此確認遇到變態壞人，更擔心遭到侵害，果斷放棄索回手機，拔腿狂奔逃離，湯員則拿著搶來的手機離去。

龍潭警分局接獲報案調查，追查下尷尬發現是自家人涉案，調查後依「竊盜罪嫌」移送桃園地檢署偵辦。檢察官傳喚訊問時，湯員拒不認罪堅稱是誤會，檢察官依被害人證詞、現場遺留機車、扣案手機證物等，認湯員趁女移工不備、出手攫取其手機，已涉案搶奪罪，警方以竊盜罪名移送「容有誤會」，今偵結將湯員提起公訴，並以湯員身為執法人員，卻一再知法犯法，犯後猶飾詞狡辯、毫無悔意，建請法官從重量刑。

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