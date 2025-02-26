公車閃違停跨雙黃線撞爛300萬阿法 網：司機要賣器官了

豐原客運1輛公車，昨天行經太平時疑因為了閃避路邊違停小貨車，逆向跨越雙黃線，卻不慎撞上對向的廂型車（阿法），造成車頭嚴重損壞。（記者陳建志翻攝）

2025/02/26 10:45

〔記者陳建志／台中報導〕豐原客運51路公車，昨天下午3點行經太平區大興路，疑因前方1輛載瓦斯的小貨車違停，陳姓司機（57歲）為了閃避跨越雙黃線，卻不慎與對向，由許姓男子（19歲）駕駛的廂型車（阿法）對撞，猛烈的撞擊讓1台要價約300萬的阿法車頭幾乎撞爛，所幸都無人受傷，詳細肇事責任和原因警方將釐清，小貨車違停和公車逆向跨越雙黃線警方將依法掣單舉發。

這起車禍發生在昨天下午3點左右，當時陳姓公車司機駕駛51路公車，沿太平大興路往長安東路方向行駛，因發現前方一輛載運瓦斯的小貨車在車道上違規停車，欲跨越雙黃線閃避通過時，卻與對向由許姓男子駕駛的廂型車（阿法）發生碰撞。

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強烈的撞擊聲嚇壞附近民眾，紛紛出門查看，所幸兩名司機都無受傷，不過公車左前車頭受損，廂型車則是車頭嚴重毀損，連左前輪都快撞斷，兩名司機經酒測都無酒精反應，詳細肇事責任將由警方釐清，不過網友看到「阿法」車頭幾乎撞爛，擔心修理費恐不少，留言「這下司機可能要被送去泰國賣器官了」。

太平交通分隊表示，後續將調閱相關影像釐清事發經過，針對小貨車併排臨時停車部分，將依道路交通管理處罰條例第55條1項4款掣單舉發，最高可處新台幣600元罰鍰；公車跨越雙黃線駛入來車道部分，將依道路交通管理處罰條例第45條1項3款掣單舉發，最高可處新台幣1800元罰鍰。

太平分局警方並呼籲，用路人停車應選擇合適處所並依規定停放，切勿貪圖自身一時便利違規停車；另駕車應遵守交通規則，依照標誌標線指示行駛，以維交通安全。

豐原客運1輛公車，昨天在太平區跨越雙黃線撞向對向的廂型車，警方將追究前方路邊併排違停的小貨車。（記者陳建志翻攝）

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