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    彰縣首例院前超音波 成功搶救車禍內出血傷患

    埔心分隊高級救護技術員曾建勳（右1）及王奕翔（右2）執行院前超音波檢查成功救護傷患，及時搶救寶貴生命。 （消防局提供）

    埔心分隊高級救護技術員曾建勳（右1）及王奕翔（右2）執行院前超音波檢查成功救護傷患，及時搶救寶貴生命。 （消防局提供）

    2025/02/26 10:55

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局埔心分隊2月21日執行國道車禍救護案，因傷患生命徵象不穩定，高級救護技術員曾建勳及王奕翔當機立斷執行腹部超音波掃描，並即時將影像上傳至專業醫師群組判讀，研判為腹部內出血，立刻通知醫院啟動快速通道，爭取黃金治療時間，為彰化縣首例執行院前超音波檢查成功救護傷患的案例，及時搶救寶貴生命。

    這起成功案例為埔心分隊高級救護技術員曾建勳及王奕翔出勤，當天上午9點多，1輛轎車與大貨車在國道發生交通事故，轎車失控旋轉1圈後重擊內側護欄才停止，駕駛因有繫安全帶及氣囊的保護，身上並無明顯外傷，不過2人檢查發現駕駛左上腹有瘀傷、左胸肋疼痛，憑藉專業判斷有內出血可能，當機立斷執行腹部超音波掃描。

    但因傷患嘔吐及疼痛且因血壓低開始躁動無法順利完成，到達醫院時因急診擁塞病患人數較多，護理人員正忙於檢傷其他病患，救護人員於等候時再次執行超音波掃描即時發現傷患有腹部出血，同時通報醫療團隊立即啟動快速通道，爭取寶貴黃金治療時間，這也是彰化縣首例執行院前超音波檢查成功救護傷患的案例。

    彰化縣消防局表示，消防局救護車配置無線超音波儀、12導程心電圖機、自動給氧機、自動心肺復甦機、潮氣末二氧化碳監測儀及電動骨針機等6大進階急救器材，打造智能行動急診室，全方位搶救生命。其中無線超音波儀應用在車禍或其他重大創傷造成的傷患，可以精準判斷傷患有無內出血，高級救護技術員在懷疑傷患有內出血時就可視狀況使用，大大提升了急救效能。

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