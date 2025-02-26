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    中國婦人帶兒子來台動手術 搭機捷要去用餐卻走散

    警方幫倪姓婦人（中）迅速找到她的兒子。（警方提供）

    警方幫倪姓婦人（中）迅速找到她的兒子。（警方提供）

    2025/02/26 10:48

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國籍倪姓婦人帶著聽力障礙的兒子來台進行耳朵整形手術，他們趁空與人相約要到中壢區的購物中心用餐，搭乘桃園機場捷運時，倪子卻沒跟上腳步，眼睜睜看著倪婦上車，他卻被關在車門外，母子倆沒有手機可連繫，倪婦只好求助警方，還好倪子知道要在搭車的A8長庚醫院站月台等待，警方很快就順利找到人。

    25日下午1點多，倪婦一臉慌張地向正在機捷A18高鐵桃園站巡邏的桃園捷運警察隊警員杜啟銘求助，她說，她帶著11歲的兒子來台接受耳朵整形手術，等待期間，他們與友人相約要到中壢區1處購物中心吃燒烤，她就決定帶著兒子搭乘機捷，豈料她疏忽沒注意到兒子未緊跟著她，竟沒搭上車。

    杜啟明通報後，機捷各站的站務人員與員警都協助尋找倪子，還好很快就在A8長庚醫院站的月台找到他，將他帶到詢問處後通知倪婦前來帶人，警方說，倪子沒有手機，也不知道要前往哪個車站，讓他一度慌張，搭上機捷往同一個方向到A9林口站下車後，卻遍尋不著倪婦，他好不容易冷靜下來，才決定搭車返回原來的A8長庚醫院站，在月台上等待，警方才能在第一時間順利找到人。

    走散的倪姓婦人兒子在月台上等待。（警方提供）

    走散的倪姓婦人兒子在月台上等待。（警方提供）

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