「妳胸部讓我非常興奮」前駐菲代表徐佩勇性騷僱員 重判撤職

前駐菲律賓代表徐佩勇被控任職期間利用權勢性騷擾，懲戒法院今重判撤職、停止任用3年，並罰款50萬元。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2025/02/26 10:49

〔記者楊國文／台北報導〕前駐菲律賓代表徐佩勇被控任職期間利用權勢，藉獨處機會，以「妳的胸部很美麗，讓我感到非常興奮」等挑逗言語，或藉口「拍掉頭皮屑」等名義觸摸身體，甚至胸、臀部等隱私部位，言語和肢體性騷擾多達12次，菲籍女僱員忍無可忍終向外交部申訴，驚動時任部長吳釗燮親自詢問；監察院認定性騷擾成立、彈劾徐佩勇，懲戒法院今重判撤職、停止任用3年，並罰款50萬元。可上訴。

徐佩勇從2018年6月30日至2023年4月29日擔任我駐菲律賓代表，是簡任14職等的高官，爆發性騷擾案後已被提前調回外交部，並記一大過處分；半年多後，2024年1月16日順利屆齡退休。

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菲籍女僱員控訴遭徐佩勇以言語、肢體性騷擾，當時為求自保，分別以手機偷偷錄音、提供與閨密的通訊紀錄、日記記載內容，佐以駐菲代表處監視錄影資料，透過我國國安人員向外交部申訴遭徐佩勇長期性騷擾。

監察院調查，徐佩勇2022年12月7日趁菲籍僱員加班時問她「妳是否穿內衣」，並說「對不起，當我碰觸妳，我很抱歉，因為妳的胸部很美麗，讓我感到非常興奮」；同年12月9日，徐竟再度要求看菲籍僱員的胸部。

經菲籍僱員反映被冒犯後，徐佩勇在2022年12月15日及22日某駐處人員見證下，當面向她道歉，卻未停止性騷擾行為，2023年2月、3月間，又多次以菲籍僱員身上有「頭皮屑、髒東西」為由，多次觸碰其胸部、背部、臀部等隱私部位。

菲籍僱員對徐佩勇的性騷擾行為感到非常不舒服、恐懼、沮喪、痛苦、憤怒，甚至因此失眠，多次在遭性騷擾後，都向閨密訴苦，怒斥徐是「變態、瘋子」，但畏懼徐是代表處代表兼長的權勢，擔心工作不保，只能隱忍不發。

直到徐佩勇在2023年3月22日又藉拿著一份演講稿給菲籍僱員，趁機碰觸她，要求她挺直背部，並迅速內左手碰觸她的胸部，並用古手觸摸只背部，她不再隱忍，將徐的手從胸部移開，徐沒有道歉，只問說「妳還好嗎？」讓她感到害怕又憤怒，不再隱忍，但憂心駐處無法公平處理，因此將手機錄音等相關證據交由駐外國安人員在返台時，協助向外交部舉報。

徐佩勇在監察院詢問時，只承認在2023年12月7日說錯話，並稱，拍掉頭皮屑的行為，都經過菲籍僱員同意，否認其餘指控。

外交部經調查菲籍僱員提供的證據，並訪談相關證人，以及2023年4月11日時任外交部長吳釗燮當面詢問徐佩勇後，立即要求解職返台，徐佩勇當天即簽請部長同意提前調部。

監察調查認定，菲籍僱員申訴遭徐佩勇耳期性騷擾屬實，其性擾行為成立，外交部雖然已將徐記一大過，但考量駐外人員代表國家，對形象和品格的要求，較一般公務人員高，尤其徐是簡任14職等的代表處代表，更應謹言慎行、恪遵分際，不料，竟利用公務上的職權和機會，多次對菲籍僱員性騷擾，還使她因此長期失眠，不僅侵犯其人格尊嚴，並嚴重影響國家及外交人員的聲譽與形象，損及其職位尊嚴，違失情節重大，將徐彈劾，並認定有懲戒必要，移送懲戒法院審理。

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