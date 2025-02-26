台中新光三越申請入館取物未過關，都發局曝關鍵資料均未附。（圖：市府提供）

2025/02/26 10:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆後無限期停業，傳百貨內價值逾億元的商品卡關無法取出，新光三越24日提出人員暫時進出計畫送台中市都發局審查，都發局昨連夜審查相關計畫後指出，目前新光三越僅申請進入地下3樓至地上10樓，未申請11樓至14樓及地下6樓至地下4樓樓層，但未提各樓層之管制人員及勞安人員及緊急應變計畫等，也沒有進出人員進出管制對象、管制時間及管制方式等重要公安管制作為，因此依規退件，要求新光三越補正後重送計劃備查以利公安。

台中新光三越年營業額258億，有800多家廠商，目前氣爆後建物管制中，傳包括精品等價值逾億元商品動彈不得，且裡面不少生鮮等食品未處理，廠商急於取貨，另有消費者不及取出或消費物等，各界關注何時能開放進入取物；新光三越24日下午送出暫時進出計畫，都發局透露相關計畫書內容多達80、90頁，昨連夜審查到近深夜，因有諸多資料未具備決定退件。

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都發局指出，新光三越公司24日提送第二階段「建築物評估結果及評估商場巡視整理動線防護計畫」，僅申請進入地下3樓至地上10樓，未包括地下6樓至地下4樓及地上11樓至14樓（含屋突層），雖檢附建築師及結構技師簽證表、建築師及結構技師與瓦斯單位及機電系統安全評估檢查表、商場巡視整理動線圖面及照片等，但欠缺安全評估人員之評估結果、進入後相關防護計畫、設施施作工期、期程及設置型式。

尤其沒有列出人員進出之管制對象、管制時間及管制方式，也沒有各樓層之管制人員及勞安人員與緊急應變計畫（含緊急應變中心）等，因此依規檢退，並請新光三越公司依規再予補正完成後重新送請備查。

都發局說，新光三越公司應就人員暫時進出及外牆附掛物可能掉落之緊急搶災、建築物整體安全評估至可供人員暫時進出，和後續整體整建修復至可供使用依規及依計畫早日完成，以維公安。

都發局長李正偉指出，考量進出入員的安全，要求新光三越須提出有包括進出人員安全維護、樓管人員配置及動線安排等，也要求出具進出人員詳細名單、進出動線、巡查點及簽到處等，尤其人員進出要均要簽到，以免進入發生危險或找不到人等不必要狀況。

李正偉說，未來若審查通過後會要求新光三越排定時程採分梯次及分階段開放進行，都發局會也前往抽查人員配置情況，原則上，各樓層均要有樓管人員及保安人員及簽到處，開放讓廠商進去盤點損失及處理生鮮品損壞部份，另也要讓民眾有機會進入取回散落物品等，全程須錄影錄音，以免人員進入後物品遺失等不必要誤會產生。

台中新光三越申請入館取物未過關，都發局曝關鍵資料均未附。（圖：市府提供）

新光三越24日提出人員暫時進出計畫書送台中市都發局審查。（圖：市府提供）

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