墾丁2潛水客失蹤5年 船長改判緩刑教練仍判囚

墾丁海域5年前發生2名潛水客失蹤至今仍沒有下落，高雄高分院仍判船長、教練有罪。（記者鮑建信攝）

2025/02/26 10:31

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東墾丁海域5年前發生2名潛水客失蹤至今下落不明，楊姓潛水教練和沈姓船長被地院依過失致死罪，分別判刑9月和1年8月，高等法院高雄分院上午宣判，2人刑度均不變，但沈宣告緩刑4年。

2019年10月2日，黃姓男子與中國籍邱姓男子，到墾丁參加潛水活動，由公司負責人兼潛水教練楊男負責帶隊，並搭乘沈男駕駛遊艇，前往貓鼻頭海域。

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楊等3人下水後，疑因遭遇強勁海流被沖散，只有楊男被救起，黃、邱下落不明。案發後，家屬曾分別懸賞50萬元尋人，迄今5年多仍音訊全無，檢方認定兩人已死亡，並依過失致死罪起訴楊和沈。

屏東地院調查，出事的下潛及出水點，均位於墾管處公告禁區，案發後僅自行駕船在海上搜尋，沈男卻未及時報案求救，又未提供具有防水及衛星定位功能的通訊設備給潛水教練，以因應緊急狀況，判處沈男1年8月徒刑、楊男9月徒刑。

楊男應訊辯稱，潛水區域距墾管處開放的潛點雷打石甚近，並非禁潛區；沈男則說，發現楊等逾時未登船後，就在附近海域搜尋並向安檢所求救，否認有過失。

高雄高分院上午宣判，審酌沈賠償和解，刑度不變，予以緩刑4年，楊乃判刑9月，均可上訴。

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