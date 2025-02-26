被騙還自誇「投資高手」 友人報案阻詐

警方逮捕邱姓車手。（記者顏宏駿翻攝）

2025/02/26 10:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住員林市的張男，近日投資加密貨幣，屢戰屢勝，不到1個月就賺了逾50萬元，他興奮地向友人炫耀自己是「投資高手」，還說「我還要再加碼50萬元」，友人察覺這是「詐騙」，立即向警方報案。

林厝派出所員警獲報後，立即前往了解張男的狀況，並向其說明常見的詐騙手法。經過警方耐心宣導，張男這才驚覺自己已掉入詐騙集團的圈套，於是配合警方於2 月 19 日安排與詐騙集團車手面交。最終在員林市某知名咖啡店內，成功逮捕負責收款的邱姓車手，成功阻止張男進一步的財務損失。

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員林分局長吳詠傑表示，詐騙集團常以「穩賺不賠」或「高報酬投資」為誘餌，初期可能讓受害者小額獲利，以建立信任並進一步誘導投入更多資金。然而，當被害人察覺異常時，往往已血本無歸，難以挽回損失。因此投資務必保持警覺，應選擇合法金融機構或正規投資管道，並可撥打 165 反詐騙專線 查證，避免落入詐騙陷阱。警方將持續加強打詐行動，防止更多民眾受害，共同維護社會安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方在邱姓車手搜出假證件和民眾被騙的50萬元。（記者顏宏駿翻攝）

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