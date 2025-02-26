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    送貨員當心！男子徒步隨機犯案 趁鋪貨搜刮車內財物

    基隆市出現1名竊賊，趁物流公司員工鋪貨時搜刮車上財物，警方已鎖定這名年約50多歲理著平頭、身著黑色衣褲的竊賊，全力緝捕中。 （記者林嘉東翻攝）

    基隆市出現1名竊賊，趁物流公司員工鋪貨時搜刮車上財物，警方已鎖定這名年約50多歲理著平頭、身著黑色衣褲的竊賊，全力緝捕中。 （記者林嘉東翻攝）

    2025/02/26 10:24

    〔記者林嘉東／基隆報導〕送貨員當心！基隆市1名竊賊趁物流公司員工鋪貨時，搜刮貨車駕駛座內貨款，連送貨員的包包、手機也不放過，總計損失約2萬4000元。基隆市警方已經鎖定1名年約50多歲、理著平頭、身著黑色衣褲的男子，徒步隨機犯案，全力緝捕中。

    警方調查，梁姓送貨員受雇蝦皮物流送貨，昨（25）日午後他至中山區安一路段門市據點，將貨物卸至蝦皮店鋪時，開啟駕駛車門入內搜刮財物，等梁姓店員送完貨後，趕往下一個門市據點鋪貨時，才赫然發現駕駛座內價值3000元的包包、價值6000元手機與包包內1萬5000元貨款不翼而飛，趕緊在友人陪同下到基隆市警四分局中山派出所報案。

    警方受理後，根據貨車上行車紀錄器，鎖定1名年約50多歲、理著平頭身穿黑色衣褲的男子涉有重嫌，經擴大調閱周邊監視器發現，竊賊是徒步隨機犯案，全力追緝中。

    中山派出所長羅祐儒提醒，民眾停車時務必隨身帶走貴重物品，並確認車輛已上鎖，以減少遭竊風險。同時強調不法分子，勿心存僥倖、以身試法，警方將持續強化巡邏及防竊作為，全力維護市民財產安全。

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