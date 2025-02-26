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    首頁　>　社會

    嘉義市議員戴寧詐助理費 二審認罪改判5年半

    戴寧二審改判5年6月徒刑、褫奪公權4年，還可上訴。（資料照）

    戴寧二審改判5年6月徒刑、褫奪公權4年，還可上訴。（資料照）

    2025/02/26 09:51

    〔記者王俊忠／台南報導〕4連霸無黨籍嘉義市議員戴寧被控涉詐領助理費，被嘉義地檢署依違反貪污治罪條例起訴，2023年7月嘉義地院判戴寧涉犯3項貪污罪，判10年6月徒刑、褫奪公權5年。上訴二審開庭時，戴改口認罪、並繳回不法所得431萬餘元。高等法院台南分院26日上午因此改判5年6月徒刑、褫奪公權4年，還可上訴。

    檢方起訴指出，戴寧涉利用溫姓助理的陳姓兒子、前夫的郭姓胞妹及邱姓友人、曾姓外甥女等人頭，從2012年至2022年詐領公費助理費計有518萬餘元。檢方於2022年5月依法起訴，戴寧另涉利用王姓前男友詐領助理費46萬餘元。

    嘉義地院表示，對照戴寧及證人證詞，戴寧的陳姓、郭姓、邱姓助理僅是掛名的人頭公費助理，未實際擔任助理工作；戴寧實際支配助理帳戶內薪資，部分助理薪資被轉帳到戴寧使用的中國信託帳戶，作為繳交她的勞健保之用。

    此外，邱姓助理薪資帳戶存摺、資料，是在戴寧的車上查扣，再參照申報公費助理名冊上有戴寧親簽簽名，合議庭法官認為戴寧確有利用職務機會詐欺財務行為，未扣案的犯罪所得計有431萬8750元沒收。另，曾姓助理有實質從事助理工作，助理薪資交給戴寧使用，為私人財產運用，並無不法。

    戴寧為已故無黨籍嘉義市議員戴建三的女兒，2022年3月爆出涉違反貪污治罪條例被收押190天，收押期間遭逢戴建三病逝，戴寧曾申請戒護返家奔喪，手、腳戴著戒具奔喪照片曝光，一度引發社會議論，2022年9月19日嘉義地院裁定80萬元交保。

    嘉義市議員戴寧涉詐助理費，因她上訴在二審改口認罪、繳回犯罪所得431萬餘元，台南高分院合議庭於26日上午改判她5年6月徒刑。（記者王俊忠攝）

    嘉義市議員戴寧涉詐助理費，因她上訴在二審改口認罪、繳回犯罪所得431萬餘元，台南高分院合議庭於26日上午改判她5年6月徒刑。（記者王俊忠攝）

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