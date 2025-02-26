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    執行署宜蘭分署3/3拍賣不動產 天籟渡假酒店旁建物底價180萬

    法務部行政執行署宜蘭分署將於3月3日首拍1間位於陽明山天籟渡假酒店旁「天籟社區」1樓約10坪。（記者林嘉東翻攝）

    法務部行政執行署宜蘭分署將於3月3日首拍1間位於陽明山天籟渡假酒店旁「天籟社區」1樓約10坪。（記者林嘉東翻攝）

    2025/02/26 09:34

    〔記者林嘉東／基隆報導〕法務部行政執行署宜蘭分署將於3月3日上午11時在基隆辦公室進行不動產拍賣，首拍1 間位於陽明山天籟渡假酒店旁「天籟社區」1樓約10坪建物，登記用途為住家用，屋齡約28年，本次拍賣底價為180萬元，有興趣民眾把握機會。

    基隆分署指出，此次拍賣的1樓建物約10坪（包含坐落基地），地址在新北市金山區山城路90巷16號1樓，位於知名陽明山天籟渡假酒店旁「陽明山國家山莊」（又稱天籟社區）內，為寶成建設股份有限公司所有，因寶成欠繳地價稅25萬餘元未繳納遭移送宜蘭分署執行，本次以底價180萬元進行首拍。

    行政執行官鄧順生說，此次拍賣建物登記用途為住家用、屋齡約28年，鄰山城路及地下停車場入口處，現為社區管理中心無償使用，該建物現有2道門可進出，社區居民除自該建物進出社區，亦可從該建物旁走道或地下室電梯進出社區，該建物並非社區唯一出、入口，有興趣民眾歡迎到場投標。

    鄧順生表示，宜蘭分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於宜蘭分署（宜蘭市中山路二段261號）舉辦聯合拍賣會，聯合拍賣會前1日，則會在宜蘭分署基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪之不動產拍賣活動，更多拍賣資訊，請參閱分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http://www.tpk.moj.gov.tw）相關拍賣訊息。

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