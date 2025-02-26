六旬男中風倒臥土地公廟座椅下 警發現送醫保住性命

許姓男子趴臥在土地公廟座椅下且發出微弱聲呼喊「救命」。（民眾提供）

2025/02/26 09:33

〔記者張軒哲／台中報導〕近期日夜溫差大，清水1名60歲許姓男子前夜趴臥在土地公廟座椅下且發出微弱聲呼喊「救命」，清水警分局大秀派出所警員黃煥琮執行勤務發現，但許男雖意識模糊仍表示「是自己跌倒」，警方檢視許男可能中風，趕緊叫救護車送醫，目前仍住院休養。

清水分局今日指出，黃煥琮原本先扶助許男起身坐穩休息，但許男身體無法支撐，救護人員到場，經評估許男左手無法施力且又口齒不清，可能是中風，緊急以毛毯保暖送往醫院救治，所幸保住一命。

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許男家屬昨日前往大秀派出所向員警表達感謝之意，家屬表示，當日風大氣溫相當低，視線不佳，許男躺的位置不易發現，或許是冥冥之中有所安排，幸好發現的早，於黃金時刻警消即時協助送醫，醫院緊急救護，已恢復意識，但仍在院觀察。

大秀所所長陳俊佑表示，隨著氣溫下降，民眾應保持頭部、頸部、手部和腳部溫暖，特別是年長者及心血管疾病患者應穿戴保暖衣物，以確保自身健康，另提醍，民眾若發現有路倒或身體不適應者，可即時撥打110警察機關或119救護單位，請求協助以避免錯過救援時機。

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