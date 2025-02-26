以為沒在抓？東彰快速道路通車滿月 超速、闖紅燈狂抓191件

東彰道路通車滿月超速、闖紅燈不斷，沿線警方採機動式執法。（警方提供）

2025/02/26 09:06

〔記者湯世名／彰化報導〕以為沒在抓？全長28.2公里的彰化縣東彰快速道路，至2月24日通車滿月，由於全線無固定式測速桿或科技執法，不少用路人以為可以「橫行無阻」，超速、闖紅燈不斷，不過警方採機動式測速取締，1個月來共取締超速95件、闖紅燈96件，平均1天逾6件。警方強調會持續不定時、不定點執法，民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰。

東彰道路通車後，從台74甲線東外環道可直達二水地區，原需75分鐘的車程，縮短至僅約30分鐘，讓交通更順暢。東彰北段經過花壇、大村、員林，全長約10.4公里，道路寬28公尺，速限70公里。南延段因路幅較小，限速60公里。通車典禮過後，有許多用路人立即上路嘗鮮。

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不過全長28.2公里的東彰道路，全線無固定式測速桿或科技執法，由於整條道路寬敞筆直，通車後有不少用路人競速，警方為此實施不定時、不定點機動式取締，30天來共取締超速95件、闖紅燈96件，平均1天取締逾6件。另外還發生1起車禍事故，造成1人受傷送醫。

縣警局交通隊強調，超速行駛都將處以1200元以上2400元以下罰鍰；闖紅燈則處1800元以上5400元以下罰鍰。警方會針對東彰道路採不定時、不定點機動式取締並加強巡邏，民眾切勿心存僥倖；由於甫全線通車，還要依據交通流量數據，納入縣府交通處、地方意見後，再行評估是否設置測速桿或科技執法；近期則是要求轄區分局加強巡邏，絕對不容許有飆車行為。

東彰道路通車滿月，超速、闖紅燈高達191件，全數開罰。（警方提供）

全長28.2公里的東彰快速道路道路寬敞筆直，有用路人以為沒在抓，闖紅燈、超速頻傳。（資料照片）

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