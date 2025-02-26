多次姦淫幼女前科犯 再奪少女貞操判賠

多次姦淫幼女前科犯陳男因再奪幼女貞操判賠。（情境照）

2025/02/26 08:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有多次姦淫幼女前科男子陳育澤（在監服刑），認識新竹縣未滿14歲少女小美（化名），兩度於半夜將她帶到車上後座，企圖以手指性侵，然因陰道過窄無法進入而未遂，新竹地院認為他屢次將少女當成洩慾工具，法所不容，依性侵幼女未遂罪判刑3年4月，民事部分再判他需賠償少女與父母共80萬元。

法官調查，陳男與小美因網路遊戲「傳說對決」而相識，分別於前年1月30日及31日凌晨0時至5時間，開車前往小美位在新竹縣竹東鎮住處外空地相約見面。

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陳男明知小美為未滿14歲少女，仍在小客車後座內，先撫摸小美胸部及陰道，並均嘗試以手指插入陰道，然均因陰道過窄，未能以手指插入而性交未遂2次。

法官審酌陳男於本件案發前，已有多次因與未滿14歲之女子或與14歲以上未滿16歲之女子為性交行為，而遭法院判處罪刑而入監服刑之前案紀錄，且目前亦因同類案件判刑確定，而入監執行，除素行不佳外，本案又為同類型犯罪，亦可證被告對法律敵對意識甚高，對於自身行為毫無悔過之心。

法官審酌本案犯罪動機在於滿足一己私慾，其竟利用被害少女年紀尚幼，性自主權發展未臻成熟，而罔顧其身心人格健全發展及心靈感受，將其當作其發洩性慾之對象，為社會道德、法理所不容，應嚴予譴責，且被告行為嚴重戕害被害人身心健全成長，造成難以磨滅之傷害，其犯罪所生損害重大，依性侵幼女未遂罪判刑3年4月。

民庭法官審酌被害少女事發時未滿14歲，處於身心與人格發展重要階段，其性自主能力及判斷能力均未臻成熟，無法就有關性自主意願做出理性、成熟決定，而被告僅為滿足自身性慾，竟對少女故意侵權行為，侵害其身體自主權及貞操，嚴重戕害少女身心健康，判賠少女與父母共80萬元。

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