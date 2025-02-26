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    首頁　>　社會

    恐怖男瘋狂跟監前女友 二度裝GPS還放520元紅包

    為求復合瘋狂跟監前女友，恐怖男二度裝GPS，放520元紅包。（情境照）

    為求復合瘋狂跟監前女友，恐怖男二度裝GPS，放520元紅包。（情境照）

    2025/02/26 06:49

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕恐怖男友！新竹彭姓男子為挽回分手女友，竟瘋狂跟監，甚至二度在她機車上裝GPS定位，然後放裝有520元的紅包，被害人嚇得花容失色，報警逮到彭男，新竹地院依無故竊錄他人非公開活動罪判刑。

    法官調查，39歲的彭男與小美前為男女朋友，2人於112年12月間分手。為與小美復合，分手後彭男就撥打電話聯絡、到住處附近徘徊、至工作地點藉故找她攀談、透過他人傳話給她、寄送水果至住處、在她機車上放置餐飲、紅包及字條，或於小美外出用餐時上前攀談。

    且為掌握小美行蹤，去年3月與4月二度在新竹市千甲車站外，將GPS發報器安裝在小美機車上，利用GPS定位功能查知機車所在位置，無故竊錄小美非公開行蹤，以此方式反覆持續跟蹤騷擾，使小美心生畏怖，足以影響其日常生活及社會活動。

    經小美於去年4月18日發現其機車遭人裝設GPS發報器、6天後發現機車遭放置內有520元紅包袋1個、4月26日二度發現機車遭人裝設GPS發報器，並放置內有現金100元紅包袋1個，報警處理，為警循線查獲上情。

    法官審酌被告不思以理性方式解決男女情感問題，以加裝GPS發報器跟蹤騷擾被害人，迄未能與被害人達成調解或取得諒解，依無故竊錄他人非公開活動罪，處拘役55日，得易科罰金。

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