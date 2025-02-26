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    「不用為弟弟找藉口、問題是沒有動！」 聯電女嗆人夫不給力

    「不用為弟弟找藉口、問題是沒有動！」聯電女嗆人夫不給力，遭人妻求償百萬。（情境照）

    「不用為弟弟找藉口、問題是沒有動！」聯電女嗆人夫不給力，遭人妻求償百萬。（情境照）

    2025/02/26 06:39

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕98年結婚育有2子，去年2月離婚的陳女說，先生與小三都是聯電同事，某天她赫然發現先生的公務通訊軟體出現女同事傳訊「不用為弟弟找藉口、問題是沒有動好嗎…」陳女憤而對小三求償100萬元，然新竹地院審理發現，陳女提告時，已經超過侵權行為2年的時效期間，依法只能駁回。

    妻子發現老公傳送「我只吃高血壓偶爾來點鋅（壯陽用）」，女同事「看樣子應該沒效」、「快的還是一樣快」，足見二人曾發生性行為，女方調侃雙方發生之性事。

    小三再傳送「我今天真的沒什麼動…還這樣」、「不用為弟弟找藉口」、「問題是沒有動好嗎…」，老公則回覆「我有感受到閉合->閉合->閉合導致...恩恩」、「he is my brother,我需要說句話」、「有...隱隱約約地開開關關」、「壓迫著my brother…導致…恩恩」，足見雙方確實有發生性行為。

    老公傳送「今天抱著妳的感覺趴在妳胸前感受…」、「很舒服還有被妳摸摸頭哈哈」。

    事後小三嗆她「你哪個好同事說我跟你老公走很近，請他出來對質…你們夫妻的事跟我沒關係，要吵要打是你們的事，不用演給我看！如果真的生病就請就醫！」等語，態度十分囂張及惡劣。為此她要求小三賠償心裡留下永遠無法抹滅之精神上痛苦100萬元。

    法官調查，111年3月陳女就曾傳訊息給小三「你願意幫我當離婚證人嗎？」、「我成全妳們，讓你們在一起」、「我沒關係.我讓出我的位子」、「反正他都會跟你講一些甜言蜜語的話」。

    原告自當於該時點起於2年消滅時效内，行使侵權行為損害賠償請求權，然而陳女去年10月提起訴訟時，時效已經完成，全案只能駁回。

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