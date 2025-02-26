獨家》七旬婦公車狂嗆台人「死窮逼」 遭約談改口「絕對沒有」上海護照

一名中國大媽不斷飆罵髒話，自稱擁有上海、台灣兩種護照。移民署查出該名婦人是嫁來台灣的中配。（圖擷取自網路影片）

2025/02/26 06:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕一名中國大媽今年1月在台北市公車上與台灣乘客爆發口角，她不斷飆罵髒話，自稱擁有上海、台灣兩本護照，還對民眾大嗆「你這個死窮逼」。據透露，該名七旬婦人為中國籍配偶，移民署日前已約談到案說明，她改口聲稱「自己絕對沒有」上海護照，並簽下切結聲明。

1月24日上午9時許，台北市公車承德幹線發生一起疑因爭奪博愛座，進而引發激烈口角的衝突，當天事發過程被民眾錄影公開於網路，引發兩岸網友熱議。

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影片中，一名身穿紫紅色外套的中國大媽斥責一旁民眾說，「我72歲，我不可以坐嗎？你不要坐！你還活不到我這年紀」。女乘客當場回嘴，「那麼兇，那麼有力氣還坐！」七旬婦立刻連番反嗆，「我上海人，上海人就是兇」、「我在上海還有房子呢」、「台灣爛地方，你還比不過上海人」。

被罵女乘客也回嗆「那你滾回上海去」，讓這名婦人更加憤怒大嗆「你給我滾遠一點」、「我是台灣人，我有台灣護照」、「氣死你，我還有上海護照」，最後更撂下一句，「你這個死窮逼，臭雞巴」。

對此，知情官員表示，官方查處得知，這名自稱擁有上海護照的婦人是中國籍配偶，以前嫁來台灣時曾取消中國戶籍，當年有將相關證明文件繳交給移民署，理論上應該無中國戶籍。

官員指出，移民署有約談這名中配，她說當天在公車上跟人發生口角，才會講出有上海護照，後來她有簽下聲明書保證「自己絕對沒有」，所以目前這件事已經結案。

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